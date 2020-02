Zola : "Messi serait bien inspiré d'imiter Maradona"

L'ancien joueur de Napoli, Gianfranco Zola, a encouragé Lionel Messi à s'illustrer sur la terre où brillait son illustre compatriote, Maradona.

Gianfranco Zola a encouragé Lionel Messi à se mettre en évidence sur l'ancien terrain de jeu de Diego Maradona lorsque Barcelone affrontera Napoli au Stadio San Paolo.

Le Barça se rendra en mardi soir pour le match aller de son 8e de finale de Ligue des Champions contre les Partenopei.

Les champions d' sont les favoris avant ce duel, après avoir remporté leurs trois derniers matches, mais l'équipe de Gennaro Gattuso peut avoir envie de créer la surprise après avoir impressionné en phase de groupes. Napoli a battu le champion d'Europe en titre à domicile et a également obtenu un match nul 1-1 à Anfield, se qualifiant finalement pour la phase suivante en tant que second du Groupe E. Cependant, le Barça est passé d'une poule tout aussi difficile, battant l'Inter et le pour finir à la première place du Groupe F sans perdre un seul match.

La contribution de Messi dans la première moitié de la saison a été limitée en raison de problèmes de blessures persistants, mais il est maintenant en pleine forme et se distingue nouveau, comme en témoigne les quatre buts qu'il a mis contre samedi dernier.

Et Zola pense que l'Argentin est capable d'imiter les exploits de son compatriote et légende de , Maradona, au Stadio San Paolo, avec une atmosphère fiévreuse susceptible de fournir une motivation supplémentaire à la superstar blaugrana. "Ce sera bon pour Messi, je pense qu'il appréciera", a déclaré l'ancien attaquant de Naples à Goal. "Quand Maradona était à Naples, je suis sûr qu'il faisait partie de ces Argentins qui se tenaient devant la télévision pour voir son idole, le meilleur joueur du monde à l'époque. Donc, jouer dans un endroit où Maradona a fait tant de choses magiques le rendra plus motivé, encore plus inspiré. Il voudra montrer à Naples qui est Messi."

Lorsqu'on lui a demandé de comparer Messi et Maradona en termes de rang dans le Temple de la renommée du football, Zola a répondu: "C'est très difficile. Ce serait injuste aussi. Ils appartiennent à deux époques différentes. Les deux sont extraordinaires, ils ont porté le jeu à un autre niveau. Lors de ses années, Maradona était unique, il y avait beaucoup de bons joueurs autour, mais vous pouviez voir qu'il était différent, il a joué dans une autre dimension par rapport aux autres (...) Je pense que, dans une certaine mesure, Messi et Cristiano Ronaldo le font aujourd'hui. Maradona et Messi sont deux joueurs spectaculaires avec de nombreuses similitudes: ils sont argentins, gauchers, de petite taille, ils interprètent le football de manière similaire. Je souhaite que Messi remporte la , comme Maradona l'a fait pour son pays, car ce serait une belle histoire."