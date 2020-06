Setien : "Griezmann est un joueur important pour le Barça"

Les difficultés du Français se sont poursuivis ce mardi contre Leganes, mais l'entraîneur du Barça a continué de le soutenir.

Quique Setien a félicité Antoine Griezmann pour avoir fait un "travail louable" lors de la victoire 2-0 du en contre Leganes ce mardi mardi. Un but d'Ansu Fati a permis au Barça d'ouvrir le score, avec la jeune star espagnole brillant tout au long d'une solide performance. Pendant ce temps, Lionel Messi a scellé la victoire du Barça en deuxième mi-temps, redonnant cinq points d'avance à son équipe au sommet du classement de la .

Antoine Griezmann, cependant, a de nouveau eu beaucoup de mal dans cette rencontre, poursuivant une série de performances inquiétantes datant d'avant la longue pause imposée par le coronavirus. L'attaquant a vu son but refusé pour un hors-jeu et il n'a inscrit que huit buts en 28 matches de Liga lors de sa première saison au Barça, lui qui est arrivé l'été dernier en provenance de l'Atletico Madrid. Au total, Griezmann a marqué 14 buts en 38 matchs, le laissant à égalité avec Luis Suarez, longtemps écarté par des blessures cette saison, en tant que deuxième meilleur buteur du club derrière Messi.

"Un travail louable"

C'est une baisse du nombre de buts marqués par Antoine Griezmann par rapport à ses standards à l'Atletico Madrid, l'attaquant ayant marqué au moins 20 buts à chacune de ses cinq saisons avec l'équipe de Diego Simeone. Mais Setien a félicité l'international français pour ses efforts, déclarant à Movistar: "Griezmann est un garçon qui fait un travail louable. C'est un joueur extrêmement important". Barcelone n'a pas encore atteint sa forme maximale depuis le retour de la pause imposée par le coronavirus, mais a réussi à surmonter ses deux premiers adversaires en Liga.

Setien a déclaré qu'il s'attendait à un défi compliqué à moins que son équipe ne parvienne à marquer un but rapidement, avec l'ouverture du score de Fati trois minutes avant la mi-temps. "Je savais que le match allait être difficile. À moins que vous n'ayez la chance de bien faire les choses au début, ce qui ouvre le jeu, ce sera compliqué. Il en a été ainsi", a-t-il déclaré. "Nous avons très bien commencé, mais nous avons ensuite perdu des ballons et leur avons donné la vie. Cela nous est arrivé lors du match de coupe [en janvier]. Ils auraient pu marquer, puis nous avons déjà contrôlé les 20 dernières minutes."

"Ils ferment très bien les espaces et se défendent très bien. Il n'est pas facile de trouver des espaces", a conclu le technicien du FC Barcelone. Le calendrier chargé du Barça se poursuit avec un voyage à Séville vendredi, marquant le troisième match du club depuis la reprise de la saison. Après cela, Messi, Griezmann and co. seront de retour en action quatre jours plus tard pour un match à domicile contre l' .