Barça - Lionel Messi, le talent a bravé le printemps

Buteur et double passeur décisif face à Majorque samedi soir (0-4), Lionel Messi n'a pas semblé perturbé par la trêve forcée longue de trois mois.

Repoussant constamment les limites du possible, Lionel Messi a fait de sa carrière professionnelle une interminable chasse aux records. Sextuple Ballon d'Or, l'Argentin a déjà tout remporté avec le , mais il ne se prive jamais pour rappeler au monde entier de quelle trempe il est quand l'occasion lui est donnée. C'est de nouveau ce qu'il s'est chargé de faire, samedi soir, lors de la large victoire des Catalans face à la modeste formation de Majorque (0-4).

Un retour aux allures de simple formalité pour la Pulga

Plus de trois mois après son dernier match, remontant au 7 mars dernier et durant lequel il avait offert la victoire à son équipe face à la Real Sociedad (1-0), Lionel Messi a fait plus que répondre présent. Insatiable, le numéro 10 du champion d' a tout simplement impressionné. D'abord double passeur décisif, d'une tête destinée à Martin Braithwaite puis d'une subtile déviation dans la profondeur mettant sur orbite Jordi Alba, Lionel Messi a ensuite été buteur dans le bout du temps additionnel. S'offrant ainsi le luxe d'inscrire son 20ème but de la saison en , de son mauvais pied, après plus de 90 minutes de jeu. Le tout, s'il vous plaît, lors d'un match de reprise.

Un retour à la compétition salvateur pour la Pulga, qui aurait aisément pu l'être encore plus si Martin Braithwaite (59e) et Luis Suarez (60e) avaient eu la vista nécessaire pour transformer deux énièmes caviars. Toutefois, la période actuelle ne permet pas de faire la fine bouche, et nul doute que Quique Setién a été satisfait de la prestation livrée par son maître à jouer. "Il va très bien, je ne vois pas le moindre problème. On verra au fur et à mesure comment ça se passe. Messi, comme beaucoup de joueurs, a l’habitude de savoir doser ses efforts, depuis tant d’années. Je suis sûr que s’il perçoit le moindre risque, il saura dire qu’il a besoin de se reposer", avait-il expliqué lors d'une conférence de presse organisée en début de semaine, ne souhaitant prendre aucun risque avec le natif de Rosario, qui fêtera ses 33 ans le 24 juin prochain.

Déjà en forme pour une fin de saison à suspense

Que l'ancien technicien du se rassure, se reposer ne semble pas entrer dans les plans de Lionel Messi, lequel semble prêt à s'adonner à sa passion première, à savoir celle de fatiguer les défenses adverses. "Être loin des terrains m'a fait réfléchir. Je me sens comme n'importe quel autre joueur. Je veux juste jouer. Et pouvoir pratiquer notre jeu est un cadeau", avait-il prévenu, vendredi, dans une vidéo concoctée pour son sponsor Adidas.

Fraîchement devenu le seul joueur de l’histoire de la ayant inscrit 20 buts ou plus lors de 12 saisons consécutives, et plus que jamais meilleur buteur du championnat espagnol, lui qui compte désormais six buts de plus que son poursuivant le plus proche en la personne de Karim Benzema, Lionel Messi a visiblement bien digéré son printemps gâché par la pandémie de coronavirus. Et force est de constater que retrouver le rythme aussi vite n'est pas chose aisée, en témoignent les difficultés dans cet exercice de joueurs tels que Jadon Sancho ( ) ou encore Cristiano Ronaldo ( Turin). Si cela demande forcément confirmation, voir l'Argentin évoluer à ce niveau constitue une merveilleuse nouvelle pour le FC Barcelone, qui comptera bien entendu sur son talent pour s'offrir un 24e titre national... À titre personnel, le milieu offensif ne se privera pas pour aller chercher un 11e titre de champion avec le Barça ainsi qu'une 5e cet été. Un programme chargé.