Jordi Alba juge la performance du Barça

Buteur et passeur décisif contre Majorque, Jordi Alba a jugé le retour du Barça à la compétition.

Barcelone est revenu à la compétition avec style avec une victoire 4-0 à l'extérieur chez le Real Majorque et Jordi Alba était ravi de la performance et du résultat.

Le latéral formé au club a marqué le troisième but de la soirée, en plus d'offrir une passe décisive pour l'ouverture du score catalane.

"Nous avons contrôlé le match", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Marca.

"Après trois mois sans jouer, nous avons eu un excellent match. L'équipe est bien. Avoir marqué à la première minute, on a pris confiance."

"Majorque peut rendre les choses difficiles, donc un but au tout début aide. Nous avons maintenant 10 finales de et nous sommes très motivés", a analysé le défenseur.

Sur un point plus personnel, Alba a bénéficié du repos forcé dû à la pandémie :

"Je me sens bien et cette pause m'a aidé parce que je devais me reposer physiquement et mentalement. Je me sens bien à l'entraînement et en match."