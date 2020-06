Serie B - Les ambitions de Silvio Berlusconi avec Monza

Le président de Monza, officiellement promu en Serie B, n'a pas caché ses ambitions élevées. L'objectif est d'accéder très rapidement à la Serie A.

Modeste club italien pensionnaire de Serie C (troisième division), Monza a été promu en Serie B, lundi soir, comme l'a officialisé la Fédération italienne. De quoi redonner de l'ambition à un club qui n'en manquait pas vraiment. Et pour cause, son propriétaire n'est autre qu'un certain Silvio Berlusconi.

"Viser le sommet de la Serie B"

Et l'ancien propriétaire de l' n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif est clair : accéder dans les plus brefs délais à la . "Monza construira une équipe pour viser le sommet de la Serie B. La promotion dépend de nombreux facteurs, on le sait, et certains sont impossibles à prévoir. Ceux qui sont prévisibles, nous les avons en revanche bien en tête et nous ferons de notre mieux pour qu'ils tournent à notre avantage", a-t-il annoncé dans une interview à un journal local.

"Avec les joueurs et l'entraîneur, je fais ce que j'ai toujours fait au Milan. Je leur parle, je les encourage, je les motive... Je leur fais des remarques si quelque chose ne va pas dans leur comportement. Bref, j'ai gardé mes bonnes habitudes de toujours", a ensuite expliqué l'ancien chef du gouvernement. Une méthode qui a largement été payante du côté de l'AC Milan. Reste à savoir si elle s'appliquera dans un club à la renommée bien moindre. Une chose est sûre : l'ambition est présente.