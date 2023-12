Serie A, la Juventus s'en remet à Adrien Rabiot

La Juventus Turin a pu compter sur Adrien Rabiot pour se défaire de la Roma, samedi.

La Juventus Turin était aux prises avec l’AS Roma samedi à l’occasion de la 18e journée de Serie A. Face aux Giallorossi de José Mourinho, les Bianconeri ont pu compter sur un excellent Adrien Rabiot pour s’imposer sur un score étriqué (1-0).

Adrien Rabiot offre la victoire à la Juve

Deuxième de Serie A, la Juventus Turin devait l’emporter samedi dans le choc de la journée contre l’AS Roma pour réduire l’écart avec le leader, l’Inter Milan. Dans un match serré et indécis jusqu’au bout, la Vielle Dama a pu, comme bien souvent cette saison, compter sur le talent d’Adrien Rabiot. L’international français a sorti la Juve d’une mauvaise situation, une nouvelle fois.

C’est l’ancien joueur du PSG qui a marqué l’unique but de la rencontre en début de seconde période sur une passe de Dusan Vlahovic (1-0, 47e). Ce but du Français permet à la Juve d’empocher les trois points de la partie et de maintenir la pression sur l’Inter Milan (1er, 45pts). Les hommes de Massimiliano Allegri sont 2e du championnat italien avec 43 points, soit deux de moins que les Nerrazurri.

Rabiot, le messie de la Vieille Dame

Ce n’est pas la première fois qu’Adrien Rabiot sort la Juve d’une situation périlleuse. L’international français s’était déjà mué en sauveur lors de la 14e journée de Serie A avec un but et une passe décisive contre Monza (victoire 2-1). Avec son but face à Rome ce samedi, l’ancien milieu de terrain du PSG compte désormais 3 buts et 3 passes décisives en 16 matchs cette saison.

Adrien Rabiot est notamment le maître à jouer de la Juventus cette saison. Le Français est très précieux dans le jeu et a d’ailleurs la confiance totale de son entraineur. La preuve, Massimiliano Allegri ne s’est jamais passé d’Adrien Rabiot à chaque fois qu’il était disponible cette saison (16 titularisations en 16 matchs). Cependant, chaque match de Rabiot peut-être son dernier avec la Vielle Dame puisque le Français, en fin de contrat en juin prochain et très courtisé sur le marché des transferts, n’a toujours pas décidé de son avenir.