Mercato : Un Bleu dans le viseur du Barça

Un international français serait dans le viseur du Barça pour le compte du mercato hivernal.

Le Barça réalise une saison mitigée jusqu’à présent. 4e de Liga, le FC Barcelone (38pts) accuse déjà trop de retard sur les deux premiers, Real Madrid et Girona, 45 points chacun. Outre les résultats on ne peut plus décevants des Blaugranas, le contenu proposé par les hommes de Xavi laisse également à désirer. Face à cette situation, le Barça a décidé de s’activer sur le marché des transferts. Ainsi, le club de la Catalogne a coché le nom de plusieurs joueurs dont un international français.

Le Barça pense à Adrien Rabiot

L’un des secteurs dans lesquels le Barça doit recruter en urgence est l’entrejeu. Le club blaugrana est privé de Gavi, forfait pour le reste de la saison et Pedri est toujours gêné par les blessures. Par ailleurs, le média pro-catalan, Mundo Deportivo révèle que Xavi ne comptait plus sur Oriel Romeu. Et même si l’ancien joueur de Gérone n’est pas sur le départ cet hiver, le Barça compte se renforcer au milieu de terrain. A cet effet, le Barça a coché le nom d’Adrien Rabiot dans sa shorlist qui comprend aussi, Tiago Alcantara, Jorginho et Guido Rodriguez comme annoncé par TV3. Toutefois, une arrivée de l’international français au Barça cet hiver parait moins possible.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’avenir de Rabiot est incertain

Adrien Rabiot est sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2024. Ainsi, le Français peut négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier. Même si une prolongation avec la Vieille Dame est plus plausible, rien n’est acté pour le moment et Adrien Rabiot ne pense pas encore à son avenir. « Il n'y a aujourd'hui aucune discussion avec aucun club pour l'avenir d'Adrien. Même si j’étais fâchée quand j’ai découvert l’information à la Une d’un journal et l’article, qui n’est rien d’autre qu’une totale invention journalistique, j’ai choisi de répondre seulement aujourd’hui pour laisser passer le week-end et ne pas interférer avec le match d’Adrien (Juventus-Naples, ndlr) », déclarait il y a quelques jours la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot.