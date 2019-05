Serie A | Calendrier, Horaire, classement : la lutte à quatre pour la Ligue des Champions

À 3 levées de la fin en Serie A, l'Inter, l'Atalanta, l'AC Milan et l'AS Roma se disputeront les deux dernières places pour disputer la prochaine C1.

Le championnat d' touche à sa fin. À trois journées du baisser de rideau, plusieurs vérités n'ont cependant pas encore été livrées. Si comme chaque année ou presque, le suspens n'a pas duré longtemps tout en haut du classement, avec une impériale qui a officialisé un huitième titre consécutif. Mais les noms des équipes qui accompagneront les Bianconeri et , son dauphin, en Ligue des Champions la saison prochaine n'est toujours pas connu. La bataille en question concerne quatre formations pour les deux derniers spots, celles situées entre la troisième et la sixième place, et s'il y en a une qui est en très bonne voie pour participer aux grandes soirées continentales en 2018/19, le moindre faux pas est interdit pour les trois autres équipes afin de décrocher le dernier strapontin.

Troisième, loin derrière la Juventus et Naples, l' est plutôt en bonne voie pour composter son ticket et disputer pour la deuxième fois consécutive la C1. Contrairement à ses concurrents directs, les Nerazzurri ont le droit à un joker, puisqu'ils ont quatre points d'avance sur la cinquième place. L' , l' et l' peuvent encore escompter finir troisième mathématiquement, mais nul doute qu'ils se contenteraient tout aussi bien de la quatrième, directement qualificative pour la phase de poules en Italie. Entre ses trois équipes, le suspens sera entier jusqu'à la dernière journée.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA SERIE A ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Juventus 35 89 +44 2. Naples 35 73 +35 3. Inter Milan 35 63 +24 4. Atalanta 35 62 +28 5. AC Milan 35 59 +15 6. AS Roma 35 59 +15

En cas d'égalité entre deux équipes à l'issue de la saison c'est le goal-average particulier entre deux équipes qui prévaut. De ce fait, l'Inter Milan a l'avantage sur l'AC Milan et l'AS Roma en cas d'égalité, mais pas sur l'Atalanta (1 défaite et 1 nul). De son côté, l'Atalanta devra faire en sorte de ne pas être à égalité avec l'AC Milan sous peine d'être dépassé par le club milanais en raison de sa lourde défaite à domicile lors de la 24ème journée. Enfin, l'AS Roma, actuellement derrière l'AC Milan en raison de son bilan contre le club milanais, n'a l'avantage contre aucun de ses concurrents directs en cas d'égalité.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

L'Atalanta est inarrêtable et décidé à disputer pour la première fois de son histoire la phase de poules de la . Vainqueur de ses quatre derniers matches, invaincu depuis la mi-février et la 23ème journée de contre le , le club de Bergame a un avantage très clair en ce qui concerne la dynamique. L'Atalanta a récemment fait son apparition dans le top quatre et compte bien conserver cette place jusqu'à la fin de saison.

Troisième du classement, l'Inter Milan a vu son avance fondre sur ses concurrents directs. Les Nerazzurri restent sur trois matches nuls. Si l'Inter n'a plus perdu depuis la 29ème journée contre la , ils n'avancent pas aussi vite qu'ils le voudraient et doivent absolument retrouver le chemin de la victoire. Les Nerazzurri ont perdu énormément de points à domicile et n'ont plus gagné devant leur public depuis le 10 mars dernier. En revanche, l'Inter fonctionne mieux à l'extérieur et devra continuer comme cela pour assurer au moins la quatrième place.

L'article continue ci-dessous

L'AC Milan vit une fin de saison en dents de scie. Porté par son attaquant polonais, Piatek, le club milanais alterne le bon et le moins bon avec deux victoires, deux défaites et un match nul sur les cinq derniers matches. Une irrégularité qui risque de coûter cher aux hommes de Gennaro Gattuso en cette fin de saison qui ont désespérément besoin de réaliser une série de victoires pour récupérer la quatrième place qu'ils ont longtemps occupé cette saison.

Après avoir connu une légère crise au printemps avec un changement d'entraîneur et l'arrivée de Claudio Ranieri pour succéder à Eusebio di Francesco, l'AS Roma revient bien en cette fin de saison. Trois victoires sur les cinq derniers matches pour la Louve. La dynamique de l'AS Roma est un motif d'espoir pour les tifosi du club de la capitale. Invaincu depuis fin mars, contre Naples, la Louve va devoir s'arracher dans ce sprint final pour coiffer tous ses adversaires au poteau.

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'INTER MILAN ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'ATALANTA ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'AC MILAN ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'AS ROMA ?