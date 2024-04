Sergio Rico, l'incroyable retour

En mai dernier, le gardien de but du Paris Saint-Germain Sergio Rico a subi un grave traumatisme crânien lors d'une promenade à cheval

Le joueur de 30 ans a été opéré du cerveau à plusieurs reprises et a passé plus d'un mois en soins intensifs, avant de sortir de l'hôpital 82 jours plus tard.



Depuis, Rico est sur la voie de la guérison, qui touche à sa fin. Selon The Athletic (via Diario AS), le stoppeur espagnol a passé avec succès les tests médicaux qui lui ont été imposés par le PSG, ce qui signifie qu'il est très proche d'un retour dans l'équipe de Luis Enrique. Ces examens ont vérifié son système cardiovasculaire, ses capacités neurologiques et ses vertèbres cervicales, et tout semble bon.



De plus, Rico n'a pas besoin de casque pour jouer, ce qui montre à quel point il a récupéré. L'ancien gardien de Séville et de Majorque devrait être à la disposition de Luis Enrique pour la première fois dans le courant du mois, et ce serait un grand moment s'il pouvait entrer sur le terrain avec les champions de France avant la fin de la saison.