Sergio Rico annoncé au PSG comme suppléant de Keylor Navas

Le gardien international espagnol serait attendu à Paris pour devenir le nouveau numéro deux de l’équipe.

La fin du mercato approche et de grands chamboulements sont attendus au PSG au poste de gardien de but dans les prochaines heures. Le club champion de devrait enregistrer la venue de, non pas un seul, mais de deux nouveaux portiers.

C’est un secret de polichinelle désormais, Alphonse Areola s’apprête à quitter pour Paris pour rejoindre le . Et, le Costaricien Keylor Navas devrait faire le chemin inverse et devenir ainsi le nouveau titulaire dans la cage francilienne.

Vendredi lors de la rencontre contre Metz, c’est le jeune Polonais Marcin Bulka qui avait été aligné dans les bois par Thomas Tuchel. Toutefois, pour la suite de la saison, ce n’est pas à lui que devrait revenir la responsabilité de seconder Keylor Navas.

Un international espagnol sur le banc

Selon ce que rapporte Cadena Ser ce samedi, ce rôle de doublure devrait être octroyé à Sergio Rico, le dernier rempart de Séville. Ce dernier débarquerait au Parc des Princes dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat à la clé.

Sergio Rico fait partie des tous meilleurs gardiens de la , même s’il est barré depuis une saison par le Tchèque Tomas Vaclik. Lors du précédent exercice, il avait également été cédé en prêt par les Andalous, du côté de en . En 2016, il faisait partie des 23 sélectionnés espagnols pour le championnat d’Europe en France. Il compte actuellement quatre apparitions avec la Roja.