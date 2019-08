Real Madrid - Zinédine Zidane : "Il est possible que Keylor Navas parte"

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du Real Madrid a confirmé qu'un départ du gardien Keylor Navas était dans les tuyaux...

Vendredi soir, en marge de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Metz (0-2) en ouverture de la 4ème journée de , la présence surprise d'Alphonse Areola sur le banc des remplaçants avait alerté. Annoncé proche du , dans le cadre d'un échange avec le portier Keylor Navas, qui viendrait le remplacer dans la capitale française, le Champion du Monde 2018 avait fait le choix de ne pas prendre de risques.

C'est en tout cas ce qu'avaient confirmé et son entraîneur Thomas Tuchel et son directeur sportif Leonardo face aux médias. Ce samedi, au lendemain de la victoire du PSG, c'était au tour de Zinédine Zidane de faire face aux journalistes, conférence de presse oblige.

"Ce qui va arriver va arriver. Vous connaissez la situation"

L'occasion pour l'entraîneur de la Maison Blanche d'évoquer l'avenir de Keylor Navas. "Il est possible que Keylor parte. L'important, c'est qu'il soit avec nous demain et que nous jouons un match important (...) Ce qui va arriver va arriver. Vous connaissez la situation. Je n'entrerai pas dans les détails", a en effet confié l'ancien joueur du Real Madrid et de la Turin, au sujet du remplaçant de Thibaut Courtois.

Si le transfert de Keylor Navas vers le PSG semble donc proche d'être bouclé, ZZ a aussi évoqué la suite du mercato madrilène, et il ne semble pas s'interdire quelques folies dans les derniers instants du marché des transferts.

"Je suis très fier des joueurs que j'ai. En fin de compte pour moi, ils sont les meilleurs. Je suis à l'aise avec mon équipe, je ne peux pas me plaindre. Si je me plains, je ferais mieux de changer de travail", a d'abord concédé le Français, avant de laisser planer un doute. "Jusqu'à lundi, tout peut arriver. Une bombe, deux bombes...", a ainsi ajouté Zidane. Et si l'une de ces bombes se nommait Paul Pogba ? En attendant, le milieu de terrain est titulaire ce samedi après-midi avec pour affronter . Mais tout peut aller très vite...