Sergio Ramos ressent une "amertume" après une "saison étrange"

Le capitaine du Real Madrid a indiqué qu'il n'était pas possible de se satisfaire de la saison que lui et ses coéquipiers viennent de réaliser.

Sergio Ramos, le capitaine du Real, a indiqué que lui et ses partenaires ont un "arrière-goût amer" de leur saison 2019/2020 après l'élimination essuyée en contre vendredi (2-4, sur l'ensemble des deux matches). Le défenseur espagnol juge la campagne en question comme "extrêmement étrange".

Le capitaine madrilène a assisté à la deuxième défaite face aux Eastlands depuis les tribunes en raison d'une suspension. Il était donc impuissant, et a notamment vu son compère de défense Raphaël Varane commettre deux énormes erreurs. Les Merengue devont se contenter de deux titres cette saison, à savoir la Supercoupe et le championnat.

Ramos est fier de ces trophées conquis, mais il affirme qu'un club comme le Real ne peut être satisfait de ce qu'il a accomplit, avec cette sortie de route prématurée sur la scène continentale. "C'est une saison extrêmement étrange qui se termine et avec une saveur aigre-douce", a-t-il écrit sur Twitter. "Cette année a été très difficile pour tout le monde. Nous sommes le et nous étions prêts à tout gagner. Il faut se féliciter d'avoir remporté la dans des circonstances aussi exceptionnelles et la Supercoupe d' . Cependant, être éliminé de la Ligue des champions nous laisse un arrière-goût amer: nous voulions plus. Il est maintenant temps de se reposer pour revenir et se battre pour la saison prochaine. Cet écusson et cette histoire méritent toujours plus. Dans la victoire, ou dans la défaite, toujours: HALA MADRID. Merci pour votre soutien inconditionnel, même de loin".

Plus d'équipes

Pour rappel, c'est la deuxième fois de suite que le Real échoue en 8es de finale de la Ligue des Champions. Cela s'était déjà produit l'année dernière contre l' . Auparavant, le club espagnol avait conquis cette Coupe aux grandes oreilles pendant trois années d'affilée.