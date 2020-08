Manchester City - Real Madrid : Zidane n'accable pas Varane

Eliminé dès les huitièmes de finale, le Real Madrid termine sa saison sur cette défaite consécutive à deux erreurs de Raphael Varane.

Défait sur la pelouse de , Zinedine Zidane ne remportera pas de quatrième Ligue des Champions en tant que coach du . Après avoir remporté la il y a quelques semaines, le club madrilène va donc regarder le Final 8 à la maison. Il faut dire que sans Sergio Ramos, suspendu, et avec un Raphael Varane loin d'être inspiré sur les deux buts mancuniens, rien n'a été donné aux Merengue. Après la rencontre, Zidane n'a pas voulu accabler son défenseur malgré ses deux erreurs. "Il n’y a rien à reprocher à Varane. Il faut simplement relever la tête et repartir de l’avant, a confié le technicien français face à la presse. C’est ce que j’ai dit à nos joueurs. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli cette saison. Il n’y a aucune raison de chercher des excuses pour ce match." Même son de cloche chez Rodrygo qui est venu au secours de son coéquipier. "Les erreurs font partie du sport, elles peuvent arriver à n'importe qui même à Raphael Varane. Pendant tout ce match, chacun de nous aurait pu et dû produire plus." De son côté, l'ancien défenseur du n'a pas fui ses responsabilités. "Cette défaite est à moi, avoue-t-il à Marca. Je dois en assumer la responsabilité. Nous nous sommes très bien préparés, mais les erreurs coûtent cher. Je suis très triste pour mes coéquipiers maintenant." Eliminé de la Ligue des Champions, le Real Madrid va désormais partir en vacances avec le championnat comme seul titre. Ca n'empêche pas Zidane de positiver. "Notre saison globale mérite des applaudissements" voire même plus si l'on écoute Rodrygo."Je donnerais à notre saison un 9/10 qui aurait pu être un 10/10 si nous étions allés plus loin en ."