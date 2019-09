Sergio Ramos "pas dérangé" par la rumeur Mourinho

Le capitaine du Real Madrid a assuré que la rumeur d'un retour de Mourinho à Bernabeu ne lui faisait ni chaud ni froid.

Le a connu un début de saison délicat et cette entame ratée a ravivé la rumeur d'un possible come-back de José Mourinho sur le banc, en lieu et place de Zinedine Zidane. Le coach français a même eu à réagir en personne à propos de cette éventualité.

Dimanche, sur le terrain de Séville, les Merengue se sont relancés en l'emportant 1 à 0. Karim Benzema a inscrit l'unique but de la partie, et remis ainsi les siens sur la voie du succès. Cependant, cette courte victoire n'a pas totalement fait taire les bruits des coulisses et le spectre de The Special One continue de roder du côté de la capitale espagnole.

L'article continue ci-dessous

L'ancien patron de et de a, pour rappel, passé trois ans à Madrid avant de quitter le club en 2013. Au cours son séjour à Madrid, il a conduit l'équipe au titre de champion d' ainsi qu'au succès en Copa Del Rey. Cependant, son aventure en Espagne s'est achevée en eau de boudin, en raison notamment de sa relation ombrageuse avec les cadres du vestiaire. Le Lusitanien s'était notamment mis à dos Iker Casillas, Cristiano Ronaldo et Ramos.

Six ans après son départ, de l'eau a-t-il coulé sous le pont à Madrid ? À en croire les propos tenus par Sergio Ramos dimanche soir, il semblerait que oui. Le capitaine de l'équipe a nié toute rancoeur envers son ancien entraineur. "Cela ne m'ennuie pas que son nom soit cité dans la presse. C'est comme ça", a déclaré le joueur de 33 ans à la suite de la victoire de Madrid à Séville.

"Je n'ai pas à dire si ça m'agace ou pas, la situation est telle qu'elle est c'est tout. Ici, dès que tu perds un match tu dois changer quelque chose. C'est difficile, mais c'est la réalité", a ajouté l'international ibérique, affichant ainsi un certain détachement par rapport à ce qui se dit dans la presse.