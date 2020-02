Sergio Ramos : "Ça sera un Clasico très disputé"

Sergio Ramos, le capitaine du Real, estime que le choc de dimanche contre le Barça sera aussi serré que le premier.

Le et le Barça s’affrontent dimanche soir à l’occasion du deuxième Clasico de la saison. Une grosse bataille est pressentie entre les deux rivaux, et c’est aussi ce que pressentent les acteurs des deux camps.

Sergio Ramos s’est exprimé dans un entretien à la chaine de pour confier que d’après lui « ça sera très serré face aux Blaugrana ». « La différence de points entre les deux équipes est minime et le résultat pourrait être décisif cette saison, a-t-il ajouté, rappelant l'enjeu de cette empoignade. Mais il y a encore un long chemin à parcourir, il y a encore beaucoup de points à gagner et tout peut arriver. Mais une victoire serait énorme pour nous, jouer à domicile devant nos fans. Cela nous donne une motivation et une satisfaction supplémentaires; avec eux, nous sommes plus forts. Nos rivaux doivent le ressentir, tout comme nous lorsque nous sommes sur le terrain. J'espère que nous pourrons faire une bonne prestation et signer une victoire devant nos fans ».

Ramos prêt à en découdre avec Messi

Ramos, qui dispute cette affiche depuis 2005, estime que la rencontre n’a rien perdu de sa saveur ces dernières années, et ce malgré le départ de Cristiano Ronaldo. « La semaine qui précède le match - à moins qu'il n'y ait un match de Ligue des Champions ou de Coupe entre les deux - est différent. Les médias sont très actifs, ne vous mettent pas forcément la pression mais génèrent certainement beaucoup de couverture. C’est ce qui en fait un si gros match, ce qui rend notre championnat et nos joueurs si importants. C’est une expérience formidable. J'essaie de prendre un peu de recul, de rester concentré et de me préparer de la même manière et de sortir sur le terrain aussi motivé que jamais ».

Dimanche, Ramos devra encore se frotter à Lionel Messi. Même si l’Argentin l’a beaucoup martyrisé par le passé, l’Espagnol est toujours très content de défier l’un des meilleurs joueurs au monde. « J'ai un immense respect pour lui. Je pense qu'il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire et j'ai un immense respect pour lui. J'espère que dimanche ne sera pas son jour, cela signifierait que nous avons fait notre travail, et si en plus nous pouvons encore mieux obtenir un bon résultat. Je lui souhaite tout le succès possible en tant que collègue professionnel, mais seulement tant que cela ne nous affecte pas négativement! »