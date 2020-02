Real Madrid, le record peu enviable de Sergio Ramos

Le capitaine du Real Madrid s'est offert un record peu enviable lors de la défaite du Real Madrid mercredi soir.

Les expulsions, ça le connaît bien. Coupable d’une faute en tant que dernier défenseur, Sergio Ramos a glané un nouveau rouge lors de la défaite du contre (1-2) en huitième de finale aller de .

Le défenseur merengue s'est rendu coupable d'un acte d’antijeu sur Gabriel Jesus qui partait seul au but. Un quatrième carton rouge en 124 matchs, qui lui permet d'entrer le top 10 des joueurs les plus capés de la compétition. Ramos tient compagnie à Edgard Davids et Zlatan Ibrahimovic comme co-détenteur du record du plus grand nombre d'expulsions en C1.

Después de una noche muy dura, veo dos opciones: podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar para la victoria de mañana. Yo elijo lo segundo. Cabeza y corazón ya en el Clásico. #HalaMadrid

📸 Getty pic.twitter.com/OswgHZd7sW — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 27, 2020

Sur Twitter après le match, le capitaine du Real a tenté de galvaniser ses troupes : "Après une nuit difficile, il y a deux options: on peut repenser à la défaite d'hier ou travailler pour la victoire de demai. J'ai choisi la seconde option. Ma tête et mon coeur sont tournés vers le Clasico."