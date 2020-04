Sergio Busquets ne croit pas à la reprise de la Liga

L'expérimenté milieu barcelonais estime qu'il y a très peu de chances pour que le championnat espagnol puisse aller à son terme.

Le milieu de terrain de Barcelone, Sergio Busquets, a alimenté le doute concernant la reprise de la saison 2019-2020 de la malgré l'assouplissement des mesures de confinement en .

La est suspendue indéfiniment depuis mars dans le cadre de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, qui a gravement touché le pays. L'Espagne a le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19 en Europe avec 180 659, alors qu'il y a eu près de 19 000 décès confirmés. Cependant, certaines des mesures strictes de confinement, décrétées par le gouvernement, commencent à être assouplies, avec plus de personnes autorisées à retourner au travail cette semaine. En outre, le nombre de nouvelles infections continue de baisser.

L'article continue ci-dessous

Le président de la Liga Javier Tebas a suggéré que la compétition pourrait revenir dès la fin du mois prochain, mais Busquets n'est pas sûr du tout qu'il sera possible de conclure la saison 2019-20. "Je pense que ce sera difficile à reprendre, a-t-il déclaré à Cadena COPE et Onda Cero. Je ne pense pas que ce soit possible. Au début, je voulais voir comment cela évoluait et maintenant il semble que nous ayons atteint le pic. J'attends de bonnes nouvelles. Je pense qu'il sera difficile de reprendre à cause des déplacements, de réunir tout le monde. Ce sera ça le problème."

Plus d'équipes

Busquets s'est ensuite exprimé sur la manière dont il vivait le confinement, avant de détailler comment il a maintenu son niveau de forme physique. "Cette situation est difficile à vivre de l'extérieur, et surtout l'incertitude qu'elle génère. Mais je peux passer plus de temps avec mes enfants. Je ne touche pas beaucoup le ballon, mais nous avons un programme hebdomadaire d'exercices que les préparateurs physiques ont conçu pour nous et que nous faisons tous les jours."

Le Barça était en tête du classement de la Liga avant son interruption, avec deux points d'avance sur son rival pour le titre, le .