Braithwaite : "Messi peut tout faire, mais je suis le plus rapide au Barça"

Après avoir rejoint Barcelone l'hiver dernier, Braithwaite a fait trois apparitions pour le club catalan avant que l'épidémie de coronavirus n'oblige la à suspendre la saison.

Au Barça, Braithwaite a travaillé de près avec Messi, et il a révélé que les capacités de l'Argentin étaient illimitées.

Lorsque Goal lui a demandé s'il y avait quelque chose que Messi ne pouvait pas faire dans le cadre d'une session de questions-réponses sur Twitter, Braithwaite a répondu: "S'il y en a une, je ne l'ai pas encore vue."



If there is, I haven’t seen it yet 😅 https://t.co/6IKHugxGz5