Sergi Roberto : "Je ne peux pas imaginer un Barcelone sans Leo Messi"

L'Espagnol, capable de jouer défenseur et milieu de terrain, a parlé de son coéquipier, la star du Barça, qui voulait partir le mois dernier.

Le couteau suisse du FC Barcelone, Sergi Roberto, a déclaré qu'il avait croisé les doigts pour que le capitaine et la superstar du Barça, Lionel Messi, reste au Camp Nou. Lionel Messi a stupéfié le monde entier le mois dernier lorsqu'il a informé le Barça de son intention de quitter le géant de la , le joueur de 33 ans ayant l'intention de déclencher une clause dans son contrat pour partir gratuitement à la fin de la saison dernière.

Cependant, la validité d'une telle stipulation était trouble en raison de la prolongation de la campagne par la pandémie de coronavirus, et Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, a déclaré en exclusivité à Goal qu'il avait choisi de rester en Catalogne plutôt que de défier Barcelone dans une bataille juridique. Interrogé sur Messi à l'approche de la saison 2020-21, Roberto a déclaré à RAC1: "Je pensais la même chose que tous les Catalans, qu'il ne pouvait pas être vrai que Messi n'ait pas continué avec nous".

"Koeman dit les choses"

"Je ne peux pas imaginer un Barça sans Leo Messi et j'ai croisé les doigts pour qu'il reste. Je le vois très bien s'entraîner. C'est un joueur très professionnel et je ne doute pas qu'il donnera toujours 100% pour ce maillot et pour le club", a ajouté le polyvalent espagnol. Ronald Koeman est à désormais le chef d'orchestre alors que le Barça se prépare pour son match d'ouverture de la contre dimanche. Le Néerlandais a remplacé Quique Setien, qui n'a été nommé qu'en janvier, après que le Barça ait été détrôné par le en Liga et humilié 8-2 par le en quarts de finale de la la saison dernière.

"Koeman nous a beaucoup fait travailler", a déclaré Roberto. "Les sessions d'entraînements ont été très longues. Nous travaillons très bien. Il dit clairement les choses aux joueurs et c'est bien pour l'équipe. Je fais entièrement confiance à l'entraîneur et à tous les joueurs". En plus d'un nouvel entraîneur, il y a des changements dans l'effectif du Barça après le transfert d'Arturo Vidal à l'Inter et le retour d'Ivan Rakitic à Séville.

L'arrière latéral drooit, Nelson Semedo est également sur le point de rejoindre les Wolves en , tandis que l'attaquant expérimenté, Luis Suarez, est en pourparlers avancés pour quitter le Barca et rejoindre son rival, l'Atletico Madrid. "Le président ou le nouvel entraîneur doit décider à qui il fait confiance et sur qui il comptera", a ajouté Roberto. "J'ai une affection particulière pour Suarez. C'est un joueur qui a beaucoup donné toutes ces années. S'il finit par partir, l'Atletico sera beaucoup plus fort".