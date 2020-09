Ivan Rakitic revient sur sa relation avec Lionel Messi et Luis Suarez

Le milieu de terrain de 32 ans, de retour au FC Séville cet été, admet ne pas avoir été très proche des deux stars durant son aventure catalane.

Ivan Rakitic a admis qu'il n'avait jamais été un ami proche de Lionel Messi ou de Luis Suarez pendant son séjour au Camp Nou. Pour rappel, le meneur de jeu croate a mis fin à son aventure de six ans en Catalogne il y a quelques semaines, en rejoignant son ancien club du dans le cadre d'un accord à prix réduit.

En , il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Ivan Rakitic ne s'était pas bien entendu avec certains cadres du Barça mais, bien qu'il reconnaisse qu'ils n'étaient pas forcément très proches en dehors des terrains, il dit qu'il n'avait que du respect pour eux.

"Je suis très reconnaissant de la façon dont ils m'ont traité"

"Ma relation avec eux n'a jamais été celle d'amis proches. Je pense que c'est difficile dans un groupe de 23 ou 24 joueurs. Mes amis les plus proches étaient Andres Iniesta, [Marc-André] ter Stegen, [Kevin-Prince] Boateng et Junior Firpo la saison dernière. Mais je les respecte tous les deux. Ils ont été mes coéquipiers pendant six ans et sont des joueurs très importants. Je me suis toujours incroyablement bien entendu et j'ai le plus grand respect pour eux", a ainsi déclaré le Croate à El Desmarque.

"Pendant le verrouillage du coronavirus, nous avons tous été très proches, presque voisins. Je suis très reconnaissant de la façon dont ils m'ont traité au fil des ans", a ensuite ajouté celui qui est désormais pleinement concentré sur Séville, après avoir également annoncé sa retraite internationale.

"Dire au revoir à l'équipe nationale est la décision la plus difficile de ma carrière, mais j'ai senti que c'était le moment où je devais prendre cette décision. J'ai apprécié chaque match que j'ai joué avec mon pays et les moments inoubliables de la resteront parmi mes souvenirs préférés de ma vie", a-t-il confié via un communiqué. Ivan Rakitic a joué 106 fois pour la , marquant 15 buts, atteignant notamment la finale de la Coupe du monde 2018, perdue face à la .