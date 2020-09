Luis Suarez se rapproche de l'Atletico Madrid

L'attaquant de 33 ans semble prêt à rejoindre les hommes de Simeone après que son transfert à la Juventus ne se soit pas concrétisé.

Luis Suarez s'apprête à rejoindre l'Atletico Madrid après que les représentants de l'attaquant ont fait une énorme avancée dans les pourparlers avec le mardi. Des sources ont confirmé à Goal qu'un accord avait été conclu après des discussions entre le président du Barca Josep Maria Bartomeu et le clan de Suarez. Luis Suarez recevra un règlement de Barcelone après la fin de la dernière année de son contrat au Camp Nou.

Cela permettra au joueur de 33 ans de rejoindre les hommes de Diego Simeone pour un contrat de deux ans, d'une valeur de 9 millions d'euros par saison et comprenant un certain nombre de bonus. L'Uruguayen devrait se rendre à Madrid pour subir un examen médical dans les prochains jours et pourrait même être apte et qualifié pour faire ses débuts à l'Atletico lors du match d'ouverture de la dimanche contre Grenade.

Suarez successeur de Morata

L'article continue ci-dessous

Le transfert de Suarez à l'Atletico semblait être incertain après que Bartomeu eut initialement décidé qu'il ne souhaitait pas permettre à l'attaquant de rejoindre l'un des principaux rivaux de son équipe. Cependant, le président Blaugrana a assoupli sa position et tout semble désormais en place pour que l'attaquant s'installe dans la capitale espagnole. Luis Suarez semblait destiné à quitter Barcelone après l'arrivée du nouvel entraîneur, Ronald Koeman, qui a déclaré à l'Uruguayen qu'il n'était pas dans ses plans pour la saison à venir.

Plus d'équipes

L'attaquant vétéran avait initialement envisagé de rejoindre la et a même conclu un accord avec le champion d' en titre sur son contrat, puis s'est rendu en Italie pour un examen de langue afin d'obtenir un passeport. Dimanche, cependant, le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a confirmé qu'un accord pour Suarez était conclu et qu'il y avait maintenant des questions sur les irrégularités dans l'examen de langue de Suarez.

La Juventus a finalement réussi à signer un nouvel attaquant, en recrutant mardi Alvaro Morata de l'Atletico Madrid dans le cadre d'un prêt de 12 mois, avec l'option pour une deuxième saison et un transfert permanent pour 45 millions d'euros. Le départ de Morata offrira plus de temps de jeu pour Suarez, qui quitte Barcelone après s'être imposé comme l'un des grands attaquants de tous les temps du club. Au cours de ses six saisons en tant que joueur du Barca, l'Uruguayen a marqué 198 buts et quitte le club en tant que troisième meilleur buteur de tous les temps du club, derrière seulement Lionel Messi et Cesar.