Serge Aurier ouvre la porte à un retour au PSG

Parti du PSG en 2017 pour rejoindre Tottenham, l'arrière droit n'a pas oublié le club de la capitale et ne serait pas contre y retourner.

Tout le monde a encore en tête le passage de Serge Aurier au . Alors qu'il était devenu un titulaire indiscutable sous Laurent Blanc, l'international ivoirien avait tout gâché en faisant une sortie médiatique remarquée sur Periscope, critiquant certains de ses coéquipiers ainsi que son entraîneur. Après cet épisode, plus rien n'a été pareil. Et même si Serge Aurier a continué de jouer, son sort était plus ou moins scellé.

L'international ivoirien a donc quitté le club de la capitale à l'été 2017 pour rejoindre . Et s'il a connu des hauts et des bas dans le nord de Londres, le latéral droit s'est tout de même imposé dans le onze de départ de Mauricio Pochettino, puis de José Mourinho, afin de devenir un titulaire indiscutable. Pourtant, le joueur formé au et passé par , ne serait pas contre un retour en et surtout dans la capitale.

Dans une interview accordée à Canal +, Serge Aurier a avoué être aux anges cette saison, alors que tout lui réussi avec Tottenham : "Cette année, je fais peut-être le meilleur début de saison de ma carrière donc je suis content de ce qui m'arrive. Je connais un peu mes faiblesses, je sais que ma propre faiblesse, c'est moi. Tant que je suis dans cet état d'esprit là, de vouloir toujours être le premier, il n'y aura pas de problèmes".

"Paris est le club que j'ai le plus aimé"

Néanmoins, il a ouvert la porte à un retour à Paris : "Quand je dis que Paris, c'est mon club de cœur, je n'ai pas envie que certains journalistes disent : "non, il n'a pas le droit de dire ça, que Paris, c'est son club de cœur !" Est-ce que j'ai le droit ? Bien sûr que je vais répondre. C'est le club que j'ai le plus aimé de tous les clubs par lesquels je suis passé. C'est où je me suis fait en tant qu'homme, professionnel, où je me suis fait le plus connaître par mes qualités".

"C'est à Paris. Et en étant petit, avant d'arriver à Lens, Paris était mon club de cœur Donc tu t'imagines, un jour, ça ne me dérangerait même pas (de revenir, ndlr), avec plaisir. Parce que c'est mon club de cœur, je ne vais jamais refuser une proposition venant de Paris, c'est sûr et certain", a ajouté Serge Aurier, toujours sous contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2022.

Toutefois, le latéral droit ivoirien se sent bien chez les Spurs et ne compte donc pas forcément revenir dans l'immédiat chez le champion de France en titre : "Mais aujourd'hui, je suis dans une situation avec mon club, j'ai peut-être écrit quelque chose là-bas mais je savais que ce n'était pas fini. Si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas. Si ça ne se présente pas, je suis très bien là où je suis et ça se passe très bien pour moi".