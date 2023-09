Sénégal - Algérie, streaming et diffusion en clair

En match amical, deux des meilleures équipes africaines s’affrontent ce mardi soir.

En cette période de trêve internationale, de nombreuses belles affiches sont au programme. Parmi elles, il y a un croustillant Sénégal vs Algérie ce mardi soir. Les deux derniers champions d’Afrique s’affrontent à Dakar dans un match de gala.

L’opposition promet d’être accrochée, surtout que les deux équipes se présentent à ce bras de fer avec leurs onze type. En effet, afin de préparer la prochaine CAN, Aliou Cissé et Djamel Belmadi ont choisi d’aligner leurs meilleurs éléments.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le patron des Verts a insisté sur le fait que le Sénégal est aujourd’hui la meilleure équipe d’Afrique. Néanmoins, cela ne l’empêche pas d’être ambitieux et viser une victoire de prestige en terre sénégalaise. Cela lui permettrait de faire taire ses détracteurs. Et il en a beaucoup en ce moment en Algérie.

Côté sénégalais, on aborde ce match avec la même envie. Après avoir battu le Brésil en amical, les Lions de la Téranga espèrent poursuivre sur leur lancée. Pour cela, ils pourront notamment compter sur l’appui de leur public dans le magnifique écrin qu'est le stade Abdoulaye Wade. Dominer leur tombeur en finale de la CAN 2019 aurait en outre une saveur de revanche pour Mané et compagnie.

Les équipes de départ de Sénégal – Algérie

Sénégal : Mendy ; Koulibaly, Sabaly, Niakhaté, Diallo ; Sarr, P. Ciss, Gueye ; Mané, Ndiaye, Jackson.

Algérie : Mandrea ; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri ; Zerrouki, Chaibi, Feghouli ; Mahrez, Benrahma, Bounedjah.

Sur quelle chaine suivre le match Sénégal – Algérie :

Le match entre Sénégal et l’Algérie ne sera pas diffusé en France. Il le sera uniquement sur la chaine Algérienne ENTV. Pour accéder à chaine, il est nécessaire de se munir d’une offre IPTV. Le streaming est aussi proposé via ce service, avec aussi une diffusion sur la chaine sénégalaise RTS 1 et RTS 2.