Djamel Belmadi et l'Algérie, ça sent la rupture !

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, fait actuellement face à de fortes critiques au sein de son pays.

Sélectionneur de l’Algérie depuis l’été 2018, Djamel Belmadi risque de ne pas s’éterniser à ce poste. L’ancien joueur de l’OM et du PSG aurait suscité le mécontentement à la fois du gouvernement et aussi des suiveurs des Verts à travers une attitude surprenante suite à son arrivée au pays pour le rassemblement international du mois de septembre.

Belmadi agace les hautes instances algériennes

L’Algérie dispute dans les prochains jours deux matches, le premier face à la Tanzanie en éliminatoires de la CAN (le 7 septembre à Annaba) et le second contre le Sénégal (le 12 à Dakar). Pour préparer ces deux parties, Belmadi n’a débarqué à Alger que ce vendredi. Et au moment de son arrivée, il a surpris tout le monde en choisissant de délocaliser à la dernière minute le lieu du stage.

Plutôt que de se préparer comme d’habitude à Sidi Moussa, le technicien algérien a fait le choix d’emmener ses troupes en Tunisie. La raison de ce déménagement soudain ? La pelouse du centre algérien. Celle-ci serait en très mauvais état suite à la période estivale. Il n'y a eu aucun entretien de fait depuis les matches de juin.

L’entraineur champion d’Afrique 2019 a eu raison de se plaindre des conditions de travail. Néanmoins, fallait-il pour autant qu’il quitte l’Algérie pour un pays voisin en ignorant toutes les autres alternatives locales possibles ? Cette décision a suscité le courroux de l’état. Selon les dernières nouvelles, il lui a été imposé de choisir une solution de repli à l’intérieur du sol national. Et ce n’est pas une surprise car celles-ci existent. Les pelouses d’Annaba, d’Oran, de Constantine et de Blida sont toutes fonctionnelles et dans un état correct.

Depuis l’élimination inattendue en éliminatoires du dernier Mondial, Belmadi n’a pas la cote au plus haut en Algérie. Et avec cette polémique, il risque de se retrouver encore plus isolé, même s’il convient de mettre également en avant la responsabilité de la FAF. Celle-ci se retrouve d’ailleurs sans maitre à bord depuis le départ de l’ancien président Djahid Zefizef.

« Est-il un contractuel ou un freelancer ? »

Et il n’y a pas que les hautes instances du pays que le natif de Champigny-sur-Marne commence à sérieusement irriter. Les supporters et aussi les observateurs sont aussi lassés de sa manière de fonctionner. Le principal reproche qui lui est fait c’est de n’être présent au pays que lors de la période des matches. Alors que sa fonction de sélectionneur requiert qu’il soit sur place régulièrement, il continue d’habiter au Qatar. « Est-il sous contrat avec la FAF ou est-il un simple freelancer », s’est notamment interrogé le journaliste Nejmeddine Sidi Athmane dans une chronique publiée ce samedi.