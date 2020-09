Semedo fait ses adieux au FC Barcelone

L'international portugais a dit au revoir au club dans lequel il est depuis 2017. Il va rejoindre l'Angleterre.

Nelson Semedo a révélé qu'il quittait le après avoir publié un message d'adieu aux géants de la avant un transfert annoncé aux Wolves. Le joueur de 26 ans a longtemps été associé cet été à un transfert de 33 millions d'euros vers club de , qui cherche un remplaçant à Matt Doherty qui a rejoint . Nelson Semedo a confirmé qu'il était sur le point de quitter le Camp Nou après avoir envoyé un message d'adieu au club via Instagram.

"Merci beaucoup Barcelone de m'avoir donné l'opportunité de vivre le rêve de porter ce maillot, de jouer au Camp Nou, d'apprendre et de profiter du meilleur du monde", a écrit Semedo sur la plateforme de médias sociaux. "Merci de m'avoir fait grandir en tant que joueur et en tant que personne. Ce furent trois années merveilleuses que je n'oublierai jamais. Merci à mes collègues, à mon personnel, à mes fans et à toutes les personnes qui m'ont aidé depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite la meilleure des chances au monde. Éternellement gratifiant. Vive le Barça !"

Nelson Semedo a rejoint Barcelone en 2017 en provenance de et a fait 124 apparitions pour le club - marquant deux buts et délivrant 11 passes décisives. Le joueur né à Lisbonne était un titulaire régulier des Catalans la saison dernière, effectuant 24 titularisations en et un total de 32 apparitions dans la compétition. L'entraîneur des Wolves, Nuno Espirito Santo, a souligné la nécessité de recruter après une défaite 3-1 contre , mais a botté en touche au moment de commenter les rumeurs selon lesquelles le club serait sur le point de signer Semedo.

S'adressant à Sky Sports après la défaite 3-1, Nuno a expliqué son souhait de renforcer l'équipe mais ne commenterait aucune signature individuelle. "Il est important d'équilibrer et de redresser l'équipe", a déclaré Nuno. "Nous avons vu aujourd'hui que nous avions un problème, nous avons besoin de solutions. En ce qui concerne les joueurs que nous n'avons pas encore signés, je suis désolé mais je ne peux pas en dire trop tant que les choses ne sont pas totalement claires."