Barça - Zubizarreta parle de l’influence de Messi sur le choix des entraîneurs

Le président du FC Barcelone, c’est Lionel Messi. Lors d’un entretien accordé à El Pais, Andoni Zubizarreta l’a prouvé en une petite anecdote.

Le véritable président du , c’est Lionel Messi. Et lorsque le boss a voulu quitter le navire cet été, celui qui n’est finalement que son second, Josep Maria Bartomeu, a tout fait pour le retenir… même si cela devrait lui coûter sa place avec une motion de censure enclenchée.

Interrogé sur la grande influence de Messi, Andoni Zubizarreta, ancien dirigeant du club, a confirmé la chose. Notamment au niveau du choix des entraîneurs, lesquels sont évidemment conscients que leur tête tient à l’affection ou non de "La Pulga".

"Je sais que si tu appelles le président, il me jette dehors"

"Tout dépend de la générosité du joueur avec son équipe, avec son entraîneur. Tata Martino, quand il entraînait le Barça avait l’habitude de dire à Leo : 'Je sais que si tu appelles le président, il me jette dehors. Mais bon sang, vous n’avez pas besoin de me le montrer tous les jours. Je le sais déjà’", a raconté l’ancien gardien dans El Pais.

Des propos vraiment pas anodins qui devraient faire couler pas mal d’encre en . Et rappeler de mauvais souvenirs à Tata Martino, entraîneur estampillé "Argentin et validé par Messi" qui avait finalement démissionné après avoir perdu la , la et la Ligue des Champions au terme de la saison 2013-2014.