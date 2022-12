Scandaleux ! Martinez continue de se moquer de Kylian Mbappé

On peut dire qu'Emiliano Martinez, le gardien de but de l'Argentine, prend plaisir à se moquer de Kylian Mbappé.

Après s'être déjà moqué du vainqueur du Soulier d'or de la Coupe du monde lors des célébrations dans le vestiaire de l'Argentine après la finale de dimanche, le gardien d'Aston Villa a poursuivi ses moqueries lors du défilé de bus à toit ouvert à Buenos Aires mardi.

Pendant les célébrations, il a été photographié avec une poupée sur laquelle était découpé le visage de Mbappe.

L'animosité de Martinez est due aux commentaires de Mbappe avant la Coupe du monde, dans lesquels il s'en prenait au football sud-américain.

"Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêt, alors que le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour cela que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent."

Martinez n'a pas apprécié les commentaires du Français et a répondu avec vigueur.

"Il ne connaît pas assez le football.

"Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Quand vous n'avez pas cette expérience, il est peut-être préférable de ne pas en parler. Mais cela n'a pas d'importance. Nous sommes une grande équipe, et nous sommes reconnus comme tels."

On peut dire que Martinez a eu le dernier mot, et il le fait certainement savoir à Mbappé.