Scandale en Liga : Le Real Madrid a arnaqué le Barça

Barcelone remportera la plus grosse part des primes de Liga, mais ce montant ne sera guère supérieur à celui de son rival de toujours, le Real Madrid

Malgré son titre de champion, Barcelone ne devrait gagner que 2 % de plus que son rival de toujours, le Real Madrid, lors de la répartition des primes de cette saison – une marge étonnamment faible compte tenu de son excellent classement en championnat et de sa domination sur les Blancos tout au long de la saison.

Selon Tribuna, la Liga distribuera 1,3 milliard d'euros de recettes télévisuelles. La moitié des fonds sera répartie équitablement entre les 20 clubs, tandis que 25 % seront attribués en fonction de la popularité et de l'impact commercial du club. Les 25 % restants dépendent du classement en championnat et, grâce à cette formule, Barcelone et le Real Madrid continueront de dominer les recettes, le champion ne bénéficiant que d'un léger avantage financier. Les Catalans empocheront 17 % des recettes télévisuelles, soit 57,84 millions d'euros, tandis que le Real Madrid en récoltera 15 %, soit 51,03 millions d'euros.

La saison dernière en Premier League, Manchester City a touché 175,9 millions de livres sterling pour sa première place, tandis qu'Arsenal, deuxième, a reçu 175,5 millions de livres sterling, principalement grâce à la diffusion la plus importante de ses matchs à la télévision. C'est nettement plus que le Barça et Madrid, le championnat anglais de première division restant leader en termes de valeur commerciale et d'attrait pour les diffuseurs.

L'article continue ci-dessous

Les deux équipes disputeront leurs derniers matchs de la saison ce week-end. Les Catalans se déplacent à San Mamés pour affronter l'Athletic Club, qualifié pour la Ligue des champions, tandis que Madrid accueillera la Real Sociedad au Bernabéu. Les quinze fois champions d'Europe s'envoleront ensuite pour les États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs remaniée, qui débutera en juin.