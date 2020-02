Barça, Abidal confirme des discussions avec Messi

Eric Abidal confirme des discussions avec Leo Messi concernant une prolongation de bail.

Dans des propos accordés au quotidien catalan SPORT, le directeur sportif du Barça Eric Abidal confirme des négoiations avec Leo Messi afin de faire prolonger son bail à l'Argentin au sein du .

Les médias catalans évoquaient récemment une condition fixée par Messi pour poursuivre l'aventure barcelonaise. Le natif de Rosario voudrait parapher un contrat annuel, avec une option pour une nouvelle année chaque été et la possibilité de dire stop. Eric Abidal en veut plus :

« Leo peut dire qu’il continue, mais il y a des conditions à négocier dans le contrat. On parle de deux, trois ans ou plus de contrat. Les négociations avec le président et Oscar Grau (directeur général) ont démarré et le but est de signer un contrat plus long qu’une simple prolongation annuelle", a indiqué le dirigeant.

"Je suis optimiste. Il sait que le Barça a besoin de lui »,a ajouté l'ancien joueur du Barça.