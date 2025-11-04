Santos perd patience avec Neymar

Le président du club, Marcelo Teixeira, souhaite que l'ancien attaquant du FC Barcelone reste jusqu'à la Coupe du Monde, mais l'a averti que des contraintes financières peuvent freiner la signature d'un nouveau contrat.

Le président du club, Marcelo Teixeira, a clairement indiqué vouloir conserver Neymar à Santos jusqu'au tournoi de l'été prochain, tout en admettant que toute prolongation dépendra de la faisabilité financière. L'icône du football est l'un des joueurs les mieux payés du championnat et dispose de plusieurs options s'il décide de partir à l'expiration de son contrat en décembre. L'Inter Miami serait en discussions avec l'attaquant en vue d'une réunion sensationnelle entre le Brésilien, Lionel Messi et Luis Suarez.

Concernant la prolongation de contrat de Neymar, Teixeira a déclaré : « Le projet Neymar ne se limite pas à six mois ou un an. Il vise la Coupe du Monde 2026. Santos savait comment gérer Neymar, compte tenu de l'investissement consenti. C'est un investissement conséquent. Santos et Neymar évaluent régulièrement la situation. Nous l'avions déjà évaluée à son arrivée, et cette évaluation est différente d'aujourd'hui. La situation financière sera réévaluée par les deux parties d'ici la fin de l'année. Il n'est pas inquiet financièrement. Et Santos a des limites.

Le projet de Neymar, c'est la Coupe du Monde 2026. Si nous trouvons un terrain d'entente, sa prolongation sera confirmée. À condition que Santos et Neymar, qui entretiennent une relation de confiance solide, parviennent à un accord. » Je pense que nous réglerons cette situation en temps voulu.

Des bases solides pour Neymar

Teixeira a également confirmé que l'entraîneur Juan Pablo Vojvoda restera en poste pour la saison 2026, quel que soit le déroulement de la fin du championnat brésilien. Actuellement 16e du classement avec 33 points, Santos lutte toujours pour le maintien, un sort qui contraindrait sans aucun doute Neymar à partir en début d'année.

Il a ajouté : « Aucun. Quelle que soit l'issue des prochains matchs, il sera notre entraîneur. Cela fait partie du plan pour 2026. Il fait un excellent travail. Il apprend à connaître le groupe, il teste les nouveaux joueurs arrivés pendant le mercato. Nous suivons leurs entraînements. Les joueurs performants à l'entraînement peuvent avoir des difficultés en match. Cela fait partie du processus d'adaptation. » Ce n'est pas la responsabilité de l'entraîneur ; c'est une question de temps. L'équipe doit travailler ensemble jusqu'à retrouver son meilleur niveau.

Un retour en montagnes russes pour Neymar au Brésil

Depuis son retour au Brésil en provenance d'Al-Hilal, Neymar a dû surmonter de nombreux obstacles. L'ancienne star du Barça et du PSG a dû composer avec d'innombrables blessures et a même quitté le terrain en larmes en août dernier après la déroute 6-0 contre Santos, ce qui a entraîné le limogeage de Cléber Xavier. Mais l'icône sud-américaine reste adulée dans son pays et nourrit un dernier rêve : mener le Brésil à la victoire lors de la Coupe du monde l'été prochain.