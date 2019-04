Sans Pirlo, Vidal ou Kanté à côté de lui, Pogba a du "mal à dicter le jeu", estime un ancien entraîneur

René Meulensteen, qui a eu Paul Pogba sous sa direction à Manchester United, est revenu sur la saison du milieu de terrain.

Un ancien entraîneur de Paul Pogba avec , René Meulensteen, a jugé la saison du milieu de terrain dans des propos accordés à Training Ground Guru et l'a fait de façon très appuyée.

"Paul avait des caractéristiques similaires à Patrick Vieira: il est grand, fort, peut aller de l’avant et est capable de trouver une passe. C’est le genre de joueur que nous pensions qu'il devienne pour nous, mais il est ensuite allé à la .”



Pogba a connu un de ses plus grands succès en dehors d'Old Trafford. Il a remporté quatre titres en avec la Juventus et a remporté la Coupe du Monde avec la , l'été dernier.



"Il a clairement du mal à dicter le jeu s'il n'a pas assez de bons joueurs autour de lui. Avec la Juve et la France, il s'en est très bien sorti, mais des joueurs comme Andrea Pirlo, Claudio Marchisio et Arturo Vidal étaient à Turin. Et N'golo Kante pour la France.

Pogba était le seul joueur hors de (six joueurs) et (quatre) à faire partie de l'équipe PFA de l'année, qui a été annoncée jeudi et pour Meulensteen il n'aurait pas sa place dans le Manchester City de Guardiola.



"Je sais que Pogba est dans l'équipe PFA de l'année, mais il ne serait pas dans l'équipe City, pas avec Pep", a déclaré Meulensteen. "Yaya Touré pouvait faire des choses brillantes, mais il n'a finalement pas été en mesure de faire ce que Pep voulait.



Avant de continuer son propos : "Il a été porté disparu pendant des périodes et ne pouvait pas faire le pressing ni imprimer le rythme rapide requis avec le ballon. Quand Pogba se met en marche, il est rapide, mais il n'est pas léger au niveau des pieds. Avec City, si vous perdez le ballon, vous devez le récupérer aussi vite que vous le pouvez, puis le déplacer rapidement."