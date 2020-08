Sancho est heureux à Dortmund : "J'aime jouer ici"

Les Red Devils poursuivent leur quête pour recruter la star anglaise malgré le prix demandé de 120 millions d'euros par son club.

Jadon Sancho a envoyé un message à au milieu de la saga l'entourant autour d'un transfert cet été, insistant sur le fait qu'il est heureux au et qu'il adore jouer avec ses jeunes coéquipiers. Jadon Sancho a joué 45 minutes lors du match amical de mercredi contre Rheindorf Altach, Dortmund l'emportant 6-0 face au club autrichien. Manchester United est à la poursuite de l'ailier de 20 ans, qui est devenu l'un des meilleurs joueurs européens depuis qu'il a rejoint Dortmund en provenance de en 2017.

Le Borussia Dortmund a continué à résister aux Red Devils, le directeur sportif du club, Michael Zorc, déclarant lundi que Sancho resterait avec le vice-champion de : "Jadon Sancho jouera avec nous la saison prochaine", a déclaré Zorc. "La décision est définitive. Je pense que cela répond à toutes les questions". Manchester United, cependant, n'a pas perdu espoir malgré le fait que Dortmund s'en tient au prix demandé de 120 millions d'euros pour la star anglaise.

Sancho prêt à devenir un leader du BVB

Jadon Sancho a semblé avoir un message à l'encontre de Manchester United ce mercredi, alors qu'il soulignait son bonheur dans son club actuel. "J'adore jouer avec ce groupe", a déclaré Sancho à BVB-TV. "C'est un groupe spécial. Nous avons des jeunes joueurs spéciaux à venir. Je suis vraiment heureux de partager le terrain avec eux et de les guider. J'étais une fois à leur place, jouant avec les seniors. Je suis content pour eux".

Bien qu'il n'ait que 20 ans, Jadon Sancho a déclaré qu'il commençait à assumer un rôle de leader dans une équipe qui utilisera un certain nombre de jeunes joueurs, dont Gio Reyna et Jude Bellingham, 17 ans. "J'ai rejoint Dortmund quand j'avais 17 ans", a déclaré Sancho. "Certains garçons ont le même âge. J'y suis allé et je l'ai fait. Je peux les guider dans ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. J'espère aussi pouvoir les motiver."

Jude Bellingham a rendu hommage à Sancho mardi dans un questions-réponses sur le compte Twitter de Dortmund, affirmant que son compatriote anglais l'avait aidé à s'installer après un transfert à hauteur de 25 millions d'euros en provenance de Birmingham : "Jadon a été très utile pour moi, non seulement c'est un formidable joueur, mais il s'assure toujours que je comprends les informations que les entraîneurs nous donnent", a déclaré Bellingham. L'Anglais et Reyna ont tous deux commencé le match amical contre Altach, avec Reyna marquant le premier but. Erling Haaland a marqué un doublé, avec Thorgan Hazard, Emre Can et Julian Brandt marquant également une fois chacun.