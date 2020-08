Ferdinand : "Manchester United doit aller chercher Jadon Sancho"

L'ancien défenseur des Red Devils dit que la star du Borussia Dortmund a le potentiel pour être le meilleur du monde un jour.

Rio Ferdinand pense que a commis une grave erreur en ne concluant pas un accord avec le pour signer Jason Sancho cet été, confessant qu'il estime que les Red Devils font l'impasse sur une chance en or de recruter un joueur qui pourrait devenir "le meilleur du monde" au cours de la prochaine décennie. Le Borussia Dortmund a annoncé lundi qu'il ne considérerait plus d'offres pour Sancho lors du mercato estival, après que Manchester United n'ait pas respecté son délai pour payer son prix demandé de 120 millions d'euros malgré de longues négociations.

Manchester United, quant à lui, refuse de perdre espoir malgré la déclaration de Dortmund, bien que les Red Devils aient été frustrés par les négociations. S'adressant exclusivement à Goal lors d'un événement BT Sport sur les rives de la Tamise à Londres, Ferdinand a insisté sur le fait que Sancho valait l'argent exigé par Dortmund, mais il semble maintenant que leurs espoirs de recruter le jeune anglais soient partis pour l'instant.

Sancho, un investissement pour dix ans

L'article continue ci-dessous

"Si vous avez la chance de recruter un joueur qui a tout le potentiel pour être le meilleur joueur du monde pour les dix prochaines années et qui a été le meilleur jeune du monde au cours des deux dernières années, allez le chercher, c'est comme aussi simple que cela", a déclaré Ferdinand. "Nous avons tous vu à quel point il est bon maintenant et nous ne pouvons que deviner comment il pourrait être dans un grand club comme Manchester United. Vous l'achetez à un âge où vous pouvez obtenir dix ans de service avec lui et s'il arrive à être aussi bon que je pense qu'il sera, cela sera une bonne affaire pour United. Cela a du sens à bien des égards, mais ce n'est pas un été normal pour les transferts".

Plus d'équipes

"Le mercato est ouvert et il ne se passe pas grand-chose, ce qui en dit long sur ce qui se passe actuellement. La situation que nous avons tous vécue au cours des six derniers mois affectera ce que les clubs peuvent dépenser, mais j'ai toujours le sentiment qu'un gros transfert en mènera à quelques autres en Europe. Les grands clubs avec de gros revenus peuvent toujours dépenser de l'argent, mais ce sont les équipes en dessous qui auront du mal à dépenser ce qu'elles ont fait avant. Cela donne à Manchester United, et une chance de combler l'écart sur s'ils réussissent leurs recrutements cet été", a ajouté l'Anglais.

La signature par Manchester United de Bruno Fernandes lors du mercato hivernal a donné à l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer un supplément de créativité, Ferdinand suggérant que cela soulignait l'importance de faire des signatures avec des joueurs clés : "Fernandes a été une bouffée d'air frais pour l'équipe depuis son arrivée", a-t-il ajouté. "Là où il a été génial, c'est qu'il libère l'imagination de l'équipe. Vous voyez Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood et à la minute où Fernandes prend le ballon, ils sont partis, ils savent que leur occasion va arriver. C’est ce que font les meilleurs joueurs. Ils changent une équipe et un club avec leur présence et nous l'avons vu avec Fernandes chez United".