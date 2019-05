Sampdoria - Juventus 2-0, la Juve termine par un revers

Pour sa dernière sortie de la saison et aussi celle d'Allegri sur le banc, la Juventus de Turin s'est inclinée sur le terrain de la Samp.

C'est par une fausse note que la a bouclé ce dimanche son exercice 2018/19 de la . Au Stade Luigi Ferraris de la , les Bianconeri ont été battus sur le score de deux buts à zéro. Deux buts encaissés dans le dernier quart d'heure de la partie, à un moment où les esprits étaient déjà tournés vers les vacances.

Cette défaite n'est que la troisième de l'exercice pour la Vieille Dame. Toutefois, elle s'inscrit dans la lignée des performances récentes de l'équipe. Sur ses 8 derniers matches, toutes compétitions confondues, la Juve n'a gagné qu'à une seule reprise (contre la , le 20 avril). Comme si un ressort s'était cassé et que la sortie de route essuyée en C1 a démotivé complètement le groupe.

Dybala et Kean, les seuls à surnager

Massimiliano Allegri aurait pourtant bien aimé que son équipe fasse le plein de points en terre génoise, parce qu'il s'agissait de sa dernière rencontre sur le banc. Au lieu de cela, il a vu ses hommes restés très timides et assez peu incisifs devant, à l'exception de Paulo Dybala (38e et 52e) et Kean (48e et 80e) qui se sont offert deux opportunités franches chacun.

Les tentatives des Bianconeri n'ont cependant rien donné. Celles de la Sampdoria ont porté leurs fruits, en revanche. Fabio Quagliarella, le meilleur réalisateur du championnat, n'a pas scoré, mais il a été suppléé par son compère d'attaque, le Français Grégoire Defrel. L'ex-Romain a ouvert le score à la 84e en exploitant une passe de Manolo Gabbiadini. La deuxième réalisation des locaux a été marquée par Gianluca Caprari, sur un coup franc remarquablement transformé dans les arrêts de jeu.