Sampaoli, le mercato, Luis Campos : les premiers mots de Pablo Longoria, le nouveau président de l'OM

Nouveau président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'est exprimé chez nos confrères de RMC Sport et balayé de nombreux sujets.

Avec le reclassement de Jacques Henri Eyraud au sein de l'organigramme de l'OM, c'est Pablo Longoria, jusqu'alors directeur sportif, qui a hérité du poste de président.

Et ce mardi, le nouveau président de l'OM a accordé une interview à nos confrères de RMC Sport. Pablo Longoria n'a éludé aucun sujet et voici ce qu'il faut retenir de cet entretien.

Pourquoi a-t-il accepté le poste de président de l'OM ? : « C'est une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Dans toutes les choses que je fais dans ma vie, j'ai de l'ambition, et aussi beaucoup de réussite. Je me suis posé la question, si j'étais prêt à prendre ces responsabilités avec toutes les attentes. J'ai connu beaucoup de clubs, je me suis dit pourquoi pas. »

Pourquoi a-t-il choisi Jorge Sampaoli pour entraîner l'OM ? : « C'est un très bon coach, il a changé toutes les équipes qu'il a entraînées. Il a la personnalité et l'état d'esprit qui vont avec le cap qu'on a fixé pour ce club. Il a la personnalité marseillaise avec son tempérament sud-américain. Il faut de la personnalité pour être à Marseille. »

Sur le mercato d'été : « Je dis toujours que le propriétaire ne fait pas toujours des chèques. On doit être imaginatif, créatif. Ce n'est pas le meilleur moment avec le Covid et les droits TV. C'est notre responsabilité. […] Toutes les équipes changent au moins sept, huit joueurs, d'une saison à l'autre. Il y a des joueurs en prêts, en option d'achat. On va analyser et avoir beaucoup de discussions avec Jorge Sampaoli. »

Concernant l'avenir de Thauvin et Amavi ? : « On continue à travailler. Chaque cas est complètement différent. (Vous espérez encore pouvoir les prolonger ?) Oui. »

Luis Campos peut-il lui succéder au poste de directeur sportif ? : « Je sais comment faire le sportif. Il y a plus de responsabilités. Je voudrais demander de la continuité à mon groupe de collaborateurs. Je dois commencer à travailler. Mon intention est de donner de la continuité à mes collaborateurs. »