Longoria remplace Eyraud comme président de l’OM

Pablo Longoria a été désigné en tant que nouveau président de directoire de l’OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud.

Le règne de Jacques-Henri Eyraud comme président de l’Olympique de Marseille est terminée. Au bout de quatre ans passés dans ce rôle, il a été congédié par le propriétaire du club, Franck McCourt. Et pour lui succéder, ce dernier a choisi de miser sur Pablo Longoria, qui occupait jusque-là le poste de directeur sportif. L’annonce a été faite ce vendredi à travers un communiqué.

"C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès", a fait savoir l’homme d’affaires américain. "J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l'OM".

L’Espagnol qui n’est à Marseille que depuis six mois s’est dit très heureux de la nouvelle responsabilité qui lui a été confiée : « L'histoire et la culture de ce club sont véritablement uniques. Le football est inconcevable sans passion et cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du football. Nous souhaitons contribuer à la construction d’un style de jeu qui corresponde à la passion de nos supporters. Je serai attentif à ce que tous les joueurs adhèrent à notre projet. Ce sera une condition préalable pour nos recrutements à venir. Le courage et la passion sont des valeurs essentielles pour l'OM et les Marseillais. Le club passe avant tout, quoi qu'il arrive. »

Agé de seulement 34 ans, Longoria est le deuxième plus jeune président du club en 112 ans d’existence. Sa fierté est donc parfaitement légitime.

Eyraud désavoué par McCourt

Eyraud ne quitte pas totalement Marseille, puisqu’il intègre le conseil de surveillance. Cela étant, sa destitution est un vrai désaveu. Il paye au prix fort sa stratégie défaillante, mais aussi et surtout son comportement dédaigneux avec les groupes des supporters. Pour avoir voulu imposer sa loi et prendre des mesures drastiques à l’encontre des amoureux du club, il a provoqué sa propre chute.

Tout en procédant à ce remaniement au sein de la direction, McCourt a aussi opéré des changements au sein de la barre technique. Comme prévu, Jorge Sampaoli a été intronisé en tant que nouveau coach de l’équipe première.

Le propriétaire de l’OM a aussi promis de venir dans les prochains jours à Marseille afin de discuter avec les supporters. « L'âme de Marseille m'a séduit au moment d’acheter le club. Cet esprit a souffert de la distance que la COVID a imposée entre les fans, dont je fais partie, et le terrain. Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France. J’arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations. En 2016, nous avons lancé un projet ambitieux pour ramener ce club au sommet du football français et européen et cet engagement est toujours intact. Soyez assurés que mon engagement envers l’OM et les Marseillais est absolu, et je demande à tous nos supporters de s'unir et de nous soutenir au moment d'ouvrir ce nouveau grand chapitre. »