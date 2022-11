Samir Nasri a été très dur avec Zlatan Ibrahimovic après les propos de ce dernier sur Canal+.

Zlatan Ibrahimovic se lâche enfin ce mardi soir et lâche sans détour ses plus gros regrets en carrière.

Le Suédois évoque son passage mouvementé au Barça, où il a eu aille à partir avec un certain Pep Guardiola.

"Mon pire souvenir ? Je pense que c’était Barcelone, mais pas pour le football. Là-bas, il m’est arrivé de trop réfléchir. Oui je me suis moi-même déçu. Je faisais les choses différemment. Je réfléchissais à deux fois avant d’agir et je me suis déçu. J’ai perdu mon identité là-bas. Après, je l’ai retrouvée, et ça m’a permis de conquérir le monde.", a ainsi confié le buteur.

Et le sniper du CFC Samir Nasri s'est lâché à propos des regrets de l'ancien Parisien, estimant qu'il n'a pas été tout blanc lors de son aventure barcelonaise.

« Ça prouve qu’il est calculateur. Dans tout ce qu’il fait. C’est un acteur, un showman. S’il n’a pas tout ça, peut-être on ne parle pas autant de lui. Ça m’étonne qu’il ait dû renoncer à ses principes. Le Barça l’a pris pour ce qu’il est, avec toutes les facettes de personnage. Il aurait dû rester le même ».