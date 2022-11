Zlatan Ibrahimovic révèle le plus grand regret de sa carrière

Zlatan Ibrahimovic se lâche enfin et lâche sans détour ses plus gros regrets en carrière.

Zlatan Ibrahimovic n'a jamais eu peur des mots. Le géant suédois n'a pas sa langue dans sa poche, lui qui a profité de son passage sur Canal+ pour taler ses plus gros regrets en carrière.

Des propos à ne manquer sous aucun prétexte au vu de la carrière gargantuesque et s'étalant sur plusieurs décennies de l'ancien Parisien.

Ce dernier a notamment connu un passage mouvementé au Barça, où il a eu aille à partir avec un certain Pep Guardiola. "Mon pire souvenir ? Je pense que c’était Barcelone, mais pas pour le football. Là-bas, il m’est arrivé de trop réfléchir. Oui je me suis moi-même déçu. Je faisais les choses différemment. Je réfléchissais à deux fois avant d’agir et je me suis déçu. J’ai perdu mon identité là-bas. Après, je l’ai retrouvée, et ça m’a permis de conquérir le monde.", a ainsi confié le buteur.

Quid des regrets concernant la C1 ? "Un regret de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions? Non. Est-ce ce que j’ai tout fait pour la gagner ? Oui. Est-ce que ca a changé ma façon de jouer ? Non. Je reste le meilleur footballeur avec ou sans la ligue des champions."

Zlatan évoque aussi son âge avancé qu'il ne voit pas comme un frein à sa carrière. "Depuis le 1er jour je voulais être le plus fort. Meilleur que tout le monde, partout. Je voulais toujours aller de l’avant. Mais ce n’est pas une question de buts, mais être le plus complet possible. J’ai travaillé et fait des sacrifices. Ça m’a fait grandir comme personne. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je verrai quand ça ira bien. J’ai souffert trop longtemps et je ne veux pas me précipiter. L’âge ne change rien, car la qualité est toujours là. C’est une question de motivation, de passion. Il n’est plus question de recevoir, mais donner. Quand t’es jeune, t’as un autre égo. Maintenant, je souhaite plus donner. Le plus longtemps possible.