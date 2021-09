Samir Nasri a été "choqué" par Pep Guardiola à City

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Samir Nasri, qui a annoncé sa retraite, s'est dit "choqué" par le niveau d'exigence de l'Espagnol.

Ancien chouchou du Vélodrome avec l'Olympique de Marseille, puis passé par Arsenal ou encore Manchester City en Premier League, Samir Nasri a mis fin à sa carrière professionnelle ce dimanche. L'ex-international français, qui avait presque disparu des radars depuis de nombreux mois, a profité de l'occasion pour revenir sur les dates clés de celle-ci dans les colonnes du Journal du Dimanche. Le joueur de 34 ans a notamment souligné le travail d'un entraîneur : celui de Pep Guardiola.

Samir Nasri a évolué sous ses ordres chez les Citizens avant de partir en prêt au FC Séville en 2016. Si leur aventure commune a été de courte durée, le Français a été bluffé par celui qui a fait les beaux jours du FC Barcelone durant sa riche carrière. "Il m'a choqué. Tactiquement, c'est un génie ; j'ai travaillé avec de très grands coachs, mais lui a un truc en plus. Ça va jusqu'à l'obsession. Il connaît tout, il sait tout. Il voit des espaces et arrive à te les montrer", s'est souvenu le natif de Marseille, fan.

"Il s'en fout de ton nom, de ton statut, de ton salaire"

"À Arsenal, on nous appelait le Barça d'Angleterre. Mais quand on jouait contre le vrai Barça, on n'y arrivait pas. Impossible de les presser. Je ne comprenais pas. (...) Et puis j'ai bossé un peu avec Pep et j'ai compris. Avec son organisation, tu sais où sont tes coéquipiers à chaque instant, au centimètre près", a ensuite analysé Nasri.

"Et si tu n'es pas à l'endroit requis, il te passe un vrai savon. Il s'en fout de ton nom, de ton statut, de ton salaire : si tu n'entres pas dans son collectif, tu vas t'asseoir sur le banc", a enfin le néo-retraité, grand amateur de tactique et aujourd'hui devenu consultant pour RMC Sport lors des soirées de Ligue des Champions.

Si Samir Nasri a été impressionné par son passage sous les ordres du Catalan, force est de constater qu'il est loin d'être le seul. En effet, le travail de Pep Guardiola est reconnu de tous en Europe, et il est considéré comme le meilleur technicien de sa génération, lui qui a tout simplement tout gagné durant son incroyable carrière.