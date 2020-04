Salihamidzic: "Neuer sait qu'il est apprécié au Bayern Munich"

Le gardien de but avait exprimé sa colère après que les détails concernant les négociations de sa prolongation de contrat aient été divulgués.

Le gardien du , Manuel Neuer, sait qu'il a le soutien total du club, a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Manuel Neuer s'est montré furieux après que les détails concernant les négociations contractuelles aient été divulgués à la presse, ce qui semblait augmenter la probabilité que le gardien de 34 ans quitte le club. Cependant, Hasan Salihamidzic dit que la situation a été discutée en interne et que l'international allemand aux 92 sélections s'est apaisé, bien qu'il ait admis qu'il n'y avait pas encore d'issue à la négociation.

"Manuel sait que nous l'apprécions vraiment", a déclaré le directeur sportif à Welt Am Sonntag. "J'ai joué avec Oliver Kahn. Je sais combien un gardien de but de classe mondiale donne à une équipe. Manuel est un gardien de but de classe mondiale. Il est très apprécié dans notre club, j'espère donc que nous pourrons étendre nos relations avec Manuel. Nous avons clarifié la position en interne, et puisque rien d'autre n'a été connu depuis lors, je suppose que nous pouvons avancer".

Salihamidzic ambitieux, mais pas à n'importe quel prix

L'article continue ci-dessous

Les dirigeants du Bayern Munich sont unis et d'accord pour dire que la situation contractuelle de Manuel Neuer est sous contrôle, l'entraîneur de l'équipe première, Hansi Flick, disant qu'il considère le gardien comme un élément clé de l'équipe du Bayern Munich. L'entraîneur des Bavarois a récemment déclaré : "Manuel Neuer est clairement notre numéro un, rien ne changera dans la saison à venir. Alexander Nubel le sait."

Plus d'équipes

Salihamidzic a également discuté de l'arrivée imminente du gardien Alexander Nübel de Schalke et a déclaré qu'il est le genre de joueur que le Bayern Munich va vouloir recruter l'été prochain : "Nous voulons nous renforcer avec un top talent européen et aussi amener une star internationale à Munich, quelqu'un qui améliore la qualité de notre équipe et aide l'équipe à offrir à nos fans un football fort et attrayant", a-t-il déclaré avant de souligner qu'il refuse de surpayer un joueur sur le marché des transferts.

"Moi et tout le monde au club, nous défendons le fait que nous voulons gagner la Ligue des Champions - sans devenir économiquement déraisonnable", a conclu le directeur sportif du Bayern Munich. Lorsque la a été suspendue en raison de la pandémie de Coronavirus, le Bayern était en tête du classement après 25 journées avec 55 points, avec quatre points d'avance sur le , cinq sur le et six sur le . La sera selon toute vraisemblance le premier championnat européen majeur à reprendre dans les prochaines semaines.