Bayern, Neuer joue la montre mais veut rester

Courtisé par Chelsea, le portier allemand n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Bavarois, mais il n'envisage pas de partir.

Depuis que les négociations pour une prolongation avec le sont au point mort, les rumeurs d'un départ de Manuel Neuer se sont propagées. Un adieu n'aurait aucun sens pour le gardien de but d'un point de vue sportif - et n'est actuellement pas prévu de sa part. Le contrat Manuel Neuer expire le 30 juin 2021 et les discussions sur une prolongation ont lieu depuis des mois. Contrairement à d'autres rapports, la durée du nouveau contrat n'est pas le principal problème. Il est vrai qu'il n'y a toujours pas d'accord sur la durée du contrat et le montant du futur salaire (actuellement estimé à environ 15 millions d'euros par an).

Selon les informations de Goal et de SPOX, deux questions davantage portées sur le côté sportif sont plus décisives pour le capitaine du Bayern : qui sera l'entraîneur du champion d' en titre la saison prochaine et si l'équipe aura des chances réalistes de remporter à nouveau la à l'avenir. Les réponses à ces deux questions ne sont actuellement pas claires, car l'entraîneur Hansi Flick, avec qui Neuer entretient de très bonnes relations, n'a toujours pas de nouveau contrat au-delà de l'été. Et l'avenir n'est pas clair avec plusieurs cadres tels que Thomas Müller, Thiago et David Alaba, dont les contrats expireront également en 2021.

"Ces questions le motivent, tout le reste n'est pas si crucial", explique quelqu'un qui le connaît bien à Goal. Les informations actuelles sur le fait que les dirigeants du Bayern et le représentant de Neuer, Thomas Kroth, sont encore loin d'un accord sont vraies. Traditionnellement, les Munichois ont du mal à offrir aux joueurs de plus de 30 ans des contrats à long terme. Pour le buteur Robert Lewandowski (31 ans), cette règle interne a été violée en 2018. Pour lui, il n'y avait pas - et il n'y a toujours pas - de successeur en vue, tandis qu'Alexander Nübel de s'est déjà engagé pour la saison prochaine et est désigné comme le successeur de Manuel Neuer.

Remporter une autre C1, la priorité de Neuer

Dans ce contexte, , adversaire du club allemand en huitième de finale de Ligue des champions et vainqueur du Bayern en finale de la C1 en 2012, aurait déjà manifesté son intérêt pour Neuer. Rien de plus qu'une rumeur qui ne pourrait s'accélérer que Kepa Arrizabalaga était vendu, lui qui connaît une saison compliquée sous les ordres de Frank Lampard. Bien évidemment, la fin de saison des Blues et une présence ou non en C1 en gardant la quatrième place serait une condition importante en vue de convaincre le portier.

À 34 ans, Manuel Neuer n'est plus le plus jeune, mais sa soif de succès demeure. Son objectif déclaré de remporter à nouveau la Ligue des champions ne serait probablement pas réalisable avec l'équipe actuelle des Blues. Et un départ vers un prétendant au titre européen ne semble pas d'actualité. Indépendamment du fait que l'Allemand se sent bien en Bavière et qu'un déménagement à l'étranger n'ait jamais été une de ses priorités, un changement de décor n'aurait pas de sens d'un point de vue sportif. D'autant plus que Hansi Flick considère l'international allemand comme le numéro un dans son esprit, malgré le recrutement de Nübel.

"Manuel est de loin le meilleur gardien de but du monde, je n'en ai pas le moindre doute. Il n'y a donc pas d'alternative pour moi. Il dirige l'équipe et leur donne la sécurité nécessaire", a déclaré Flick dans une interview accordée il y a deux semaines à Bild. Cependant, il semble y avoir des opinions différentes en interne concernant la question du gardien de but. Le transfert de Nübel aurait provoqué des différences entre Flick et Hasan Salihamidzic car le directeur sportif n'a pas consulté l'entraîneur et le gardien de 23 ans aurait même reçu des garanties concernant un certain nombre de matchs à jouer. Neuer aurait réagi avec véhémence, mais en même temps, il ne considère pas le gardien de Schalke comme une menace pour son poste de titulaire.

Au contraire, le champion du monde de 2014 ne voit aucune raison de se précipiter au vu du contrat, qui est toujours en cours pendant un an, et ne prévoit pas de partir cet été si aucun accord n'est conclu d'ici là. Avant de signer un nouveau contrat, Neuer veut savoir quel sera le nom de l'entraîneur la saison prochaine et à quel point le Bayern Munich sera compétitif sur le plan européen. Il est donc tout à fait possible que les négociations se prolongent quelque peu.