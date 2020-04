Flick : "Neuer restera le gardien numéro un du Bayern"

L'entraineur du Bayern, Hansi Flick, a assuré que Manuel Neuer sera toujours son choix propriétaire au poste de gardien la saison prochaine.

L'entraîneur du , Hansi Flick, a apporté son soutien au capitaine Manuel Neuer malgré la partie du poker menteur en cours et l'irritation qui en résulte entre le gardien de but et les dirigeants bavarois. "Manuel Neuer est clairement notre numéro 1, rien ne changera durant la saison à venir", a-t-il affirmé dans une interview accordée à Kicker.

Alexander Nübel, qui débarquera à l'Allianz Arena l'été prochain en provenance de , le sait également, a souligné Flick. L'entraineur du Bayern n'est pas non plus intéressé par le nombre de matchs compétitifs prétendument promis lors de la signature du contrat: "Celui qui joue en fin de compte dépend toujours de l'entraîneur. Et je coordonne toujours cette décision avec mon staff"

Nübel et Ulreich se disputeront la place de doublure

Avant d'ambitionner de déloger Neuer, Nübel devra donc d'abord remporter le duel pour le poste de numéro 2 face à l'actuel suppléant du capitaine, Sven Ulreich. "C'est un jeune gardien très talentueux que nous voulons développer davantage. Cependant, il est également clair que le principe de performance compte au Bayern - encore plus que partout ailleurs. Et Sven Ulreich se comporte très bien en ce moment", a déclaré Flick.

Cependant, le technicien de 55 ans a souligné: "Alexander Nübel aura la même confiance et la même considération que tous les autres gardiens de but et joueurs de notre équipe."