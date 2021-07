Salihamidzic dit tout sur le mercato du Bayern

Après avoir enrôlé Dayot Upamecano et Omar Richards, le Bayern n'a pas l'intention de se montrer très actif cet été.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a déclaré que même si les champions de Bundesliga continueront de "garder un œil attentif sur le marché des transferts", il est peu probable que d'autres transactions importantes soient réalisées cet été.

Les géants allemands se sont déjà payés les services de Dayot Upamecano et d'Omar Richards mais ont également fait leurs adieux à David Alaba et Javi Martinez. Davantage de recrues ont été évoquées du côté de l'Allianz Arena, avec une amélioration continue recherchée par une équipe ambitieuse, mais les fonds ne sont pas (plus) là pour faire sensation dans ce domaine.

Salihamidzic a déclaré au site officiel du Bayern lorsqu'il a été interrogé sur les plans de transfert du club : "Tout d'abord, nous avons une excellente équipe qui a encore du potentiel et que nous continuerons à améliorer. Cela signifie que nous sommes déjà bien placés, et nous avons fait notre travail tôt cette fois en signant Dayot Upamecano et Omar Richards en défense. Mais nous garderons toujours un œil très attentif sur le marché des transferts jusqu'à la fin. Cependant, nous avons des limites financières claires cet été à cause du coronavirus et ne pouvons nous déplacer que dans ces limites."

L'article continue ci-dessous

Le Bayern impatient d'accueillir Nagelsmann

Alors que peu de mouvemens sont attendus dans l'effectif, dans les coulisses en revanche cela a beaucoup bougé du côté du Bayern cet été. Hansi Flick a quitté son poste en Bavière pour prendre en charge l'équipe nationale allemande, ouvrant la voie à Julian Nagelsmann pour prendre sa place.

Le joueur de 33 ans est l'un des jeunes techniciens les plus prometteurs au monde et le Bayern se félicite d'avoir pu l'enrôler. Salihamidzic a confié à son sujet : "Avec Julian, nous avons un entraîneur jeune et très innovant. Julian est également un entraîneur que de nombreux grands clubs européens voulaient signer, nous sommes donc très heureux qu'il ait décidé de continuer à écrire son histoire à succès ici avec nous. Le FC Bayern l'attend vraiment avec impatience."