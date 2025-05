Saliba au Real Madrid, la décision surprenante

Real Madrid vs Celta Vigo

Le Real Madrid pourrait être bloqué dans son recrutement de la star d'Arsenal, William Saliba, avant la refonte de son effectif prévue pour 2025

Des changements sont à prévoir à Madrid avant la saison 2025/26 : Carlo Ancelotti devrait partir à la fin de la saison en cours, tandis que Xabi Alonso attend de prendre les rênes.

De nouveaux défenseurs seront essentiels : Dani Carvajal et Eder Militao reviennent tous deux de blessures prolongées aux ligaments croisés croisés, et Antonio Rudiger est désormais forfait après une opération.

Des doutes planent également sur le maintien de David Alaba à Madrid, alors que les Merengues sont proches d'un transfert gratuit de la star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Saliba est apparu dans le collimateur du Real Madrid ces derniers mois, malgré les plans de prolongation de contrat des Gunners à l'Emirates Stadium, son contrat actuel expirant en 2027.

Mikel Arteta souhaite conserver l'international français à Londres, son partenariat avec Gabriel Magalhaes étant un élément clé de la stratégie d'Arsenal.

Le joueur de 23 ans est actuellement évalué à environ 80 millions d'euros, montant que le Real Madrid va désormais payer, s'orientant vers une politique de recrutement de joueurs libres avec des salaires colossaux.

Le Real Madrid pourrait envisager Saliba avec prudence et chercher à le recruter ultérieurement, mais Arteta a fermement rejeté toute possibilité de vente anticipée pour son défenseur vedette.

« Je laisse le soin à Andrea [Berta] et au club de discuter de ce genre de choses », selon ESPN.

Ce dont je suis certain, car j'ai discuté avec lui, c'est qu'il est très heureux ici, qu'il souhaite continuer avec nous et qu'il sait ce qui nous attend.

« Évidemment, ce sont nos négociations, et il faut du temps et de la rigueur, mais je suis convaincu que William est très heureux ici et que c'est l'endroit où il veut être. »