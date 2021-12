Salah : « Le Ballon d’Or ? Les critères sont injustes »

Alors qu’il avait été annoncé parmi les potentiels favoris, Mohamed Salah a terminé bien loin du sommet au classement du Ballon d’Or. L’Egyptien a échoué à la 7e place, presque 500 points derrière le lauréat de Lionel Messi. Une issue qu’il a eue en travers de la gorge.

« Dans ma tête, je suis le meilleur joueur du monde »

En milieu de semaine, le Pharaon n’a pas souhaité réagir à chaud. A ceux qui l’interrogeaient à propos de ce prix, il rétorquait « pas de commentaire » et insistait sur le fait qu’il préférait se concentrer sur Liverpool. Puis, petit à petit, sa langue s’est déliée et il a fini par étaler ce qu’il avait sur le cœur.

Salah s’est exprimé dans une interview à la chaine MBC. « Les prix individuels ? Je pense que cela dépend de l'opinion des gens. Dans ma tête, je suis le meilleur joueur du monde. Je ne peux pas dire que je ne veux pas gagner le Ballon d'Or ou le trophée The Best de FIFA. Bien sûr, je veux en obtenir et je sais que je vais gagner l'un d'entre eux à un moment donné, mais si je ne les gagne pas il n’y a aucun problème. Je ne suis pas inquiet. Cela dit, je pense que les critères de ces récompenses sont injustes ».

L’ancien attaquant de la Roma a reconnu quand même qu’il n’était pas le mieux placé pour triompher cette année. « Qui sont mes plus grands candidats aux récompenses individuelles cette année ? Lewandowski et Messi. L'argent et la célébrité m'ont rendu plus honnête avec moi-même, je ne veux rien me prouver. »

Salah flatté par l’intérêt de Xavi

Durant cette interview, Salah a aussi évoqué son futur. Tandis que les rumeurs évoquent une possible rupture avec les Reds, il a tenu à préciser ses priorités : « Je l'ai dit plusieurs fois, si la décision m'appartient, je veux rester à Liverpool. Mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème ». Le litige est-il important ? « Il n'y a pas de problème mais nous devons parvenir à un accord pour le contrat. C'est à eux de voir. Votre valeur financière montre à quel point le club vous apprécie et qu'il est prêt à tout pour que vous restiez, mais la décision elle-même n'est pas basée uniquement sur ces questions financières ».

Enfin, Salah a commenté la rumeur selon laquelle Xavi, le coach barcelonais, le tiendrait en haute estime et chercherait à l’attirer en Catalogne : « J'ai lu ce qui a été dit sur l'intérêt de Xavi en ce qui me concerne. C'est quelque chose qui me rend heureux qu'une équipe comme Barcelone s'intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Pour le moment, je préfère rester en Premier League car c'est le championnat le plus fort au monde. J’aime prendre des risques, c'est pourquoi je suis retourné en Premier League, pour prouver que je pouvais jouer ici. Quand je suis parti pour l'Italie, j'avais en tête que je retournerais en Angleterre ».