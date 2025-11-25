Salah gravement accusé, le déclin final ?

La légende des Reds a salué la prise de parole du capitaine Virgil van Dijk dans les médias et ses exigences envers ses coéquipiers. Mais l'ancien chouchou d'Anfield estime que Salah ne devrait pas se dérober à ses responsabilités, surtout après s'être exprimé ouvertement sur sa situation contractuelle.

L'année dernière à la même époque, Carragher avait qualifié Salah d'« égoïste » pour avoir publiquement exprimé sa déception de ne pas avoir reçu de nouvelle offre de contrat de la part de Liverpool.

Il avait déclaré sur Sky Sports : « Le plus important pour Liverpool cette saison, ce n'est ni l'avenir de Mo Salah, ni celui de Virgil van Dijk, ni celui de Trent Alexander-Arnold. Le plus important, c'est que Liverpool remporte la Premier League. C'est plus important que n'importe lequel de ces joueurs, et s'il continue à faire des déclarations ou si son agent continue à publier des tweets énigmatiques, c'est de l'égoïsme, c'est penser à soi et non au club. »

L'international égyptien a répliqué à Carragher, mais la querelle a finalement pris fin lorsque l'ancien joueur de la Roma a signé un contrat de deux ans à Anfield. Aujourd'hui, l'ancien international anglais s'en prend de nouveau au joueur de 33 ans, suite à la chute de Liverpool à la 12e place de Premier League et à six défaites lors de ses sept derniers matchs de championnat.

À l'instar de Liverpool, Salah peine à peser sur les performances de l'équipe d'Arne Slot cette saison. L'attaquant avait inscrit 34 buts la saison dernière, mais cette saison, il n'en compte que cinq en 17 matchs. Après la défaite 3-0 des Reds face à Nottingham Forest samedi, le capitaine Van Dijk a déclaré que « chacun doit prendre ses responsabilités » dans leur mauvaise passe actuelle et a exhorté ses coéquipiers à sortir le club de la Mersey de cette situation délicate. Carragher attend désormais de Salah qu'il fasse de même à l'avenir.

Avant la défaite 1-0 de Manchester United face à Everton lundi, il a déclaré lundi soir dans l'émission Monday Night Football : « Je pense que Virgil van Dijk, après le match, a de nouveau pris la parole, comme il se doit en tant que capitaine. Il a qualifié Liverpool de désastreux. Je dois dire qu'après toutes ces défaites de Liverpool, c'est toujours Virgil van Dijk qui s'exprime. Et comme je l'ai dit, le capitaine doit le faire, mais d'autres joueurs devraient également prendre la parole au nom du club. Il y a un an, à la même période, Mo Salah n'avait pas hésité à s'exprimer sur sa situation, notamment sur le fait que le club ne lui proposait pas de contrat. Je n'entends Salah parler que lorsqu'il est élu homme du match ou qu'il a besoin d'un nouveau contrat. J'aimerais voir Mo Salah s'exprimer comme l'un des leaders, comme l'une des légendes de Liverpool, et parler au nom de l'équipe. Il ne devrait pas toujours être le capitaine. Mais, évidemment, c'est l'entraîneur qui est sous le feu des critiques. N'importe quel entraîneur avec de tels résultats, comme vous l'avez dit, s'il faisait partie de... » Les quatre dernières équipes ou une équipe promue seraient sous pression. Il ne fait donc aucun doute que l'entraîneur est sous pression actuellement avec de tels résultats, non seulement après avoir été champions, mais aussi compte tenu des dépenses de Liverpool cet été.