Saint-Etienne vs US Ecotay Moingt : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un 8ème tour de Coupe de France qui a tout du match piège par excellence. Ce samedi soir, dans un Geoffroy-Guichard partiellement fermé, l'AS Saint-Étienne reçoit son voisin d'Écotay-Moingt (R3). Sur le papier, un monde sépare les deux clubs. Mais dans la réalité, les Verts abordent cette rencontre avec une anxiété palpable, privés de toutes leurs forces vives offensives et secoués par des vents contraires en coulisses.

Une attaque décimée et un mercato qui trouble les esprits

L'infirmerie stéphanoise affiche complet, et c'est tout le secteur offensif qui est à l'arrêt. Avec les forfaits de Stassin, N'Guessan et Duffus, l'entraîneur Eirik Horneland se retrouve sans aucun attaquant de métier valide. Une situation critique, aggravée par le feuilleton Lucas Stassin. Le jeune Belge, courtisé par Stuttgart, est au cœur de toutes les rumeurs, alimentant un climat de doute et de suspicion quant à son avenir et son implication. "Nous n'avons plus d'attaquant de pointe", a résumé le coach, lucide sur l'ampleur du défi.

Horneland joue sa crédibilité face au Petit Poucet

Pour Écotay-Moingt, ce match est un rêve éveillé, une fête dans le mythique Chaudron. Pour l'ASSE et son entraîneur, c'est un test psychologique majeur. Fragilisé par des résultats en dents de scie, Horneland n'a pas le droit à l'erreur. Une élimination ou même une performance laborieuse face à une équipe de 8ème division plongerait le club dans une crise profonde. Le technicien norvégien a d'ailleurs exigé un "sérieux rare", conscient que l'humiliation est interdite.

La jeunesse au pouvoir par nécessité

Contraint et forcé, le staff stéphanois va devoir s'en remettre à sa classe biberon. Des joueurs comme Kevin Pedro ou Igor Miladinovic seront propulsés en première ligne, avec la lourde responsabilité de porter l'équipe. C'est peut-être la seule lueur d'espoir dans ce tableau sombre : voir la jeunesse verte saisir sa chance et prouver que le centre de formation reste une valeur sûre, même dans la tempête.

Sur quelle chaine suivre le match Saint-Etienne - US Ecotay Moingt ?

La rencontre entre l'AS Saint-Etienne et l'US Ecotay Moingt sera à suivre ce samedi 29 novembre 2025 à partir de 20h30 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Saint-Etienne vs US Ecotay

La rencontre se tiendra ce samedi 29 novembre à partir de 20h30, heure française, au Stade Geoffrey Guichard.

Infos sur l'équipe de l'ASSE

L'ASSE affronte Écotay-Moingt amputée d'une grande partie de ses effectifs offensifs. Lucas Stassin (mollet), Djylian N'Guessan (mollet) et Joshua Duffus (réathlétisation) manquent tous à l'appel, laissant Horneland sans véritable numéro 9. En défense et au milieu, les forfaits s'accumulent aussi : Chico Lamba, Lassana Traoré et Mahmoud Jaber (quadriceps) sont écartés. Cette hémorragie force un turnover massif : Brice Maubleu remplace Larsonneur dans les cages, tandis que Kevin Pedro (19 ans) débute aux côtés de Maxime Bernauer en défense. Luan Gadegbeku et Igor Miladinovic encadrent les jeunes Paul Eymard et Nadir El Jamali en attaque, aux côtés d'Irvin Cardona et Augustine Boakye. Une équipe largement remaniée qui doit prouver sa solidarité face au petit Poucet ligérien.

Infos sur l'équipe de l'US Ecotay Moingt

L'US Écotay-Moingt aborde cette affiche en position de challenger improbable face aux géants. Club de Régional 3 avec 480 licenciés basé en Montbrisonnais, la formation affiche un parcours exceptionnel : élimination de Nord-Lozère en tirs au but (4-4, 3 tab à 4) au 7e tour après une remontada spectaculaire. Le capitaine Benoît Brunon (38 ans, ex-Andrézieux), figure de proue de ce groupe uni dirigé par Éric Cognet—lui-même ancienne gloire de l'ASSE—encadre des joueurs supporteurs des Verts. Le gardien Louis Odin, héros du match face à Nord-Lozère, sera scruté. L'effectif est composé des mêmes joueurs depuis trois ans, preuve d'une stabilité rare. Bien conscients du gouffre athlétique, les Foréziens entrent dans l'histoire : plus de 25 000 spectateurs, BeIN Sports, prime time—c'est le moment de leurs vies.

