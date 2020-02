Saint-Etienne-Reims (1-1) - Ces Verts semblent maudits

Alors qu'ils pensaient retrouver le chemin de la victoire, les Stéphanois ont été rejoints dans le bout du temps additionnel par Reims, ce dimanche.

Plongée dans la crise et seizième au coup d'envoi, l'AS Saint-Etienne n'avait d'autres choix que de s'imposer dans son Chaudron ce dimanche après-midi. Problème, c'est le , meilleure défense du championnat, qui se présentait sous le soleil printanier du Forez. Pas idéal pour se relancer et faire le plein de confiance avant un derby qui se profile dimanche prochain (21h00). Dans ces conditions, les Verts n'ont pas démérité, mais ont été rejoints dans le temps additionnel... Cruel.

Peu d'opportunités à Geoffroy-Guichard

En première période, le Stade de Reims était en effet très bien organisé et justifiait son statut de meilleure défense de l'Hexagone. Bloqués au milieu de terrain, les Verts tentaient bien de faire preuve de patience, mais ne parvenaient pas réellement à se montrer dangereux devant leurs supporters. Dans une rencontre fermée, la meilleure opportunité était à mettre à l'actif de Boulaye Dia (42e), qui obligeait Jessy Moulin à se détendre pour détourner sa tentative en corner.

Au retour des vestiaires, les deux formations revenaient avec de meilleures intentions et les espaces étaient plus nombreux. Si les deux gardiens n'étaient pas vraiment mis à contribution, ils apportaient chacun des gages de solidité. Jusqu'à la 72e minute de jeu, moment choisi par Franck Honorat pour déposer une merveille de centre sur la tête de Denis Bouanga. Réaliste, le meilleur buteur stéphanois s'appliquait et ouvrait le score dans un Chaudron en fusion. Oui mais voilà, ces Verts là se sont pas en réussite cette saison, et Boulaye Dia égalisait au bout du temps additionnel sur un pénalty provoqué par Yann M'Vila (92e). Rageant pour l'ASSE. Mérité pour Reims.