Saint-Étienne - Puel : "Le scénario est superbe"

Conscient que son équipe n'avait pas totalement maîtrisé son match, l'entraîneur stéphanois était tout de même satisfait après le succès à Bordeaux.

Deuxième match et deuxième victoire pour Claude Puel à la tête de Saint-Étienne. Globalement dominés, les Stéphanois se sont en effet imposés en toute fin de rencontre sur la pelouse de Bordeaux grâce à un penalty transformé par Denis Bouanga (1-0).

Un scénario qui fait le bonheur de celui qui a remplacé Ghislain Printant juste avant la trêve. "Le scénario est superbe, surtout par rapport à la tenue de nos matches. était mieux maîtrisé dans la cohésion et dans la discipline que l’on a pu avoir. Celui-là, on est passé par tous les états. On a fait une très bonne entame en étant bien structuré et on récupère de bons ballons de contre mais on a eu du déchet technique, de l’approximation alors que l’on pouvait faire la différence", a ainsi estimé Puel après le coup de sifflet final.

"Les Bordelais ont été dangereux en trouvant des situations et des joueurs entre nos lignes qui ont pu s’exprimer. On était en difficulté. Mais le scénario est superbe car il nous permet de travailler dans la sérénité mais ça ne cache pas qu’on a encore de gros progrès à réaliser."

L'ancien entraîneur de ou Lyon notamment est également revenu sur son choix de titulariser de nombreux jeunes au coup d'envoi. "Les jeunes montrent qu’ils peuvent avoir des jambes et des pieds aussi. Il y a eu de bonnes choses. Certains ont fait de très gros matches."

Plutôt de bon augure avant une semaine européenne qui verra les Verts recevoir les Ukrainiens d'Oleksandria ce jeudi (18h55) en .