Bordeaux-Saint-Etienne (0-1), les Verts surprennent les Girondins

Grâce à un pénalty transformé dans le temps additionnel, l’ASSE a glané un précieux succès sur le terrain de Bordeaux.

Deux semaines après leur victoire dans le derby, les Verts de Claude Puel ont enchainé ce dimanche en cueillant les points mis en jeu face à . Dans cette rencontre, ils ont plus subi qu’attaqué, mais ils ont su se montrer solides et piquer ensuite au moment propice.

Alors qu’on entamait le temps additionnel, un pénalty a été accordé aux visiteurs suite à une faute commise par Pablo sur Nordin. Denis Bouanga s’est avancé pour transformer la sentence, et il ne s’est pas manqué en envoyant le cuir en force et plein axe.

Ce dénouement est cruel pour les Marine et Blanc, car ce sont eux qui se sont montrés les plus menaçants dans cette partie. À maintes reprises ils ont eu la possibilité de prendre les devants, mais ont manqué de justesse dans l’ultime geste. Ou alors c'est Stéphane Ruffier, de retour dans les bois stéphanois, qui a fait le boulot en se déployant face à Adli (deux fois), Kamano et Hwang.

Côté adverse, et jusqu’à ce dénouement final, il n’y a que Bouanga qui avait réussi à se créer une occasion digne de ce nom. À la 2e minute, il avait alerté Costil d’un tir de l’extérieur de la surface.

En remportant ce classique du championnat in-extremis, l’ASSE réalise une très belle opération comptable. Les Foréziens sont désormais 9e, à un point seulement de leur adversaire du jour. La crise qui couvait dans le Forez il y a quelques semaines parait être définitivement oubliée.